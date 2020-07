Presentan avisos a FGR contra cuatro presuntos evasores fiscales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Alejandro Zelaya, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro avisos por presunta evasión fiscal contra tres personas jurídicas y una natural, por un monto de $1.6 millones, como parte del plan antievasión desarrollado por esa cartera de Estado.

El vicefuncionario sostuvo que las personas jurídicas denunciadas ante la FGR corresponden a una asociación deportiva, compañías de venta de celulares y servicios de telefonía, y una empresa de vigilancia.

“Entre los casos hay dos que se tratan de retención de renta apropiadas indebidamente por las empresas; por ello están siendo denunciadas, hacemos un llamado a todos los contribuyentes tanto públicos como privados a que entreguen las retenciones”, dijo Zelaya.

El viceministro de Ingresos consideró que la entrega de retención de renta debe ser no solo una obligación fiscal sino moral y ética, ya que pertenecen a los trabajadores y no es posible que se les retenga y no se entregue al Ministerio de Hacienda.

En cuanto al plan antievasión, lanzado en octubre de 2019, Zelaya recordó que el aviso contra los cuatro supuestos evasores por $1.6 millones no es el único, pues el lunes pasado se presentó otro caso por $5.3 millones.

Zelaya, asimismo, informó que el 23 de mayo interpusieron otro aviso contra un exempleado de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda sobre quien se encontraron indicios de colaboración en casos de evasión fiscal.

“Estamos decididos a mantener el combate contra la evasión fiscal, hemos perdido muchos ingresos durante la pandemia por $488 millones hasta el 30 de junio, la recaudación incrementó en los últimos días”, indicó Zelaya.

El viceministro llamó a los empresarios salvadoreños a ser cuidadosos con la reapertura económica, seguir protocolos y cumplir con las medidas de seguridad para no arriesgar la vida de los salvadoreños.