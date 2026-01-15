Presenta aviso en la FGR por presunto manejo irregular del fondo del ISSS

Saúl Méndez

Colaborador

El Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Seguro Social presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al denunciar que no se les ha entregado el dinero que durante años depositaron en dicho fondo.

Los denunciantes acusan al área administrativa del ISSS de los presuntos delitos de «administración fraudulenta, peculado, malversación, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes».

Según indicó el comité, en conferencia de prensa frente a la sede de la Fiscalía en Santa Elena, los antecedentes se remontan a diciembre de 2024, cuando fueron despedidos. Los extrabajadores indicaron que, mediante un acuerdo del Consejo Directivo del ISSS aprobado en diciembre de 2024, se ejecutaron 515 supresiones de plazas y renuncias voluntarias forzadas por las autoridades administrativas y realizadas sin el debido proceso.

Tras el retiro forzado, denunciaron que hasta la fecha no han recibido los fondos que se les descontaban mensualmente mientras laboraban en la institución que corresponde por ley.

“Esta situación permite inferir razonablemente la posible existencia de un manejo irregular, indebido o incluso fraudulento del patrimonio del fondo de protección de los trabajadores del ISSS, atribuible a las autoridades y funcionarios que han intervenido en su administración, disposición o gestión”, afirmaron.

Para los afectados, estas acciones de funcionarios del ISSS podrían haber vulnerado derechos y principios fundamentales relacionados con el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección laboral, establecidos en los artículos 2, 11 y 38 de la Constitución de la República, respectivamente.

Emilio Vargas, coordinador del Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Seguro Social, explicó que este fondo nació a través del ahorro de descuento en planilla a cada trabajador, esto incluye también a quienes son interinos, no solamente los que tienen plaza.

“Este fondo de protección nació en 1986 y desde entonces a todos los trabajadores activos e interinos se les descuenta a través de planilla. Son millones de dólares los que se manejan en esta cuenta”, aseguró Vargas.

«Es una iniciativa colectiva para un ahorro del trabajador en el ISSS que al momento del retiro, ya sea una jubilación o un despido con su debido proceso, obtenga este fondo inmediatamente. El proceso normalmente tarda alrededor de tres meses, por el sistema administrativo que debe ir a revisión, sin embargo, hay empleados que desde el año pasado no han recibido ese beneficio», agregó.

El Comité detalló que, a la fecha, alrededor de 20,000 empleados activos realizan aportes al fondo. Estiman que se manejan millones de dólares que actualmente estarían en riesgo.

A esto se le suma el riesgo de la pérdida de líquidez por los despidos masivos: “Con los despidos colectivos se está llevando a la precarización del fondo, como es un sistema diseñado para largo plazo, se refiere a las jubilaciones, a los retiros voluntarios, su liquidez suele estar invertida para generar rendimiento, con los despidos masivos es obvio que el sistema va a quebrar, hasta el momento no ha habido diálogo de parte de la administración”, manifestó.

“Esa es la incertidumbre que tenemos como trabajadores. Hay demasiadas denuncias y preocupaciones”, agregó Vargas.

Los denunciantes insistieron ante la Fiscalía la necesidad de investigar cómo se está administrando el fondo, ya que desde hace más de un año no reciben su dinero y no han recibido respuesta claras sobre el retraso en el pago.

“La administración es la que tiene que dar un pronunciamiento sobre las auditorías internas que se realizan al fondo, para saber qué es lo que está ocurriendo”, dijeron.

Marvin Nájera, vocero del Comité, aclaró que los montos adeudados varían según el salario de cada trabajador, pero más de 1,000 empleados con plazas suprimidas registran un atraso superior a un año en el pago de sus aportes.

Los afectados manifestaron que han intentado sostener reuniones con la directora del ISSS, Mónica Ayala, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta oficial.

