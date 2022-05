Precio del cartón de huevos incrementa

Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

El precio en el cartón de huevos ha tenido un incremento significativo en los últimos días, llegando a un alza incluso del 78% respecto al año pasado, así lo confirmó el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC); por ejemplo, el cartón de 30 huevos grande (Catalana) cuesta hoy $4.35, el año pasado tenía un precio de $2.50. El cartón de 30 de huevo mediano Catalana cuesta $4.15, el año pasado tenía un precio de $2.33, significando así un incremento del 74% y 78.11%, respectivamente.

Sin embargo, en el Mercado Central ubicado en San Salvador, los precios, incluso, tienden a ser más elevados. En algunos puestos el cartón de 30 unidades de huevos jumbo tiene un precio de $5.00, el mes pasado costaba un dólar menos. El huevo grande tiene un precio de $4.74, el mes pasado este mismo costaba $3.60. El huevo mediano tiene un precio de $4.50, el mes pasado costaba $3.45. Y el huevo pequeño ronda los $4.40, el mes pasado tenía un precio de $2.90.

Las razones por las cuales se pudieron haber generado esta alza y también en los precios de las frutas y vegetables se debe a la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania, así como los efectos de la pandemia por Covid-19.

Los comerciantes del Mercado Central informaron que los impactos no solo los reciben ellos, como vendedores, sino también los consumidores finales que deciden no comprar cuando escuchan los precios. Consumidores y comerciantes esperan que las autoridades puedan brindar una solución al respecto, pues este producto no falta en la mesa de los salvadoreños.

Sobre este aumento, los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado y aseguraron que el Gobierno debe hacer algo para evitar que dicho incremento siga afectando a los ciudadanos en su sostén diario, no solo el de los huevos, sino el de toda la canasta básica.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, recordó que la medida de reducir los aranceles a los productos importados fue una medida que “no necesariamente iba a impactar en los precios de los productos alimenticios o de los insumos agrícolas”, pues habrá que recordar tanto verduras y frutas en mercados locales han mostrado un incremento en las últimas semanas.

Incluso, pequeños productores nacionales han pedido a la Asamblea que se exonere del Impuesto al Valor Agregado de los productos de la canasta básica y de los insumos agrícolas, precisamente por presentar alzas que afectan tanto a los agricultores como a los consumidores. Las fracciones, Vamos, FMLN y ARENA han presentado diversas propuestas en el congreso para exonerar del IVA a los productos de la canasta básica. Claudia Ortiz hizo un llamado al oficialismo a que dejen “la soberbia” y analicen y tomen en cuenta otras opiniones. “El problema que estamos enfrentando de los altos costos de la vida es demasiado complejo para que solamente el Gobierno quiera hacerle frente, es un tema que todos los salvadoreños deben ser escuchados”.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo que la economía familiar de los salvadoreños se ve afectada por la escalada de precios, por ello es urgente impulsar políticas económicas agresivas de beneficio a la población, “como Arena hemos presentado que a la canasta básica se le pueda quitar el IVA, que es importante para aliviar el consumo de los salvadoreños”. También, el tricolor dijo que es importante el escuchar a diferentes sectores.

Mientras que el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, sostuvo que debe ser la Defensoría del Consumidor quien inspeccione un posible incremento en los precios de los productos de la canasta básica. “

Un par de malos salvadoreños pueden arruinar lo demás”, refiriéndose a que, en mucho de los casos, los comerciantes deciden incrementar porque otra comerciante elevó su precio.

Sobre las propuestas de la oposición en el sentido de exonerar del IVA a los productos de la canasta básica, el legislador del partido de Gobierno dijo que “todas las propuestas que haga el FMLN o ARENA no van a pasar”, haciendo alusión a que no serían aprobadas.