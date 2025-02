Política de Estado contra inmigrantes en EEUU  

Caralvá

Deportación antídoto en EE.UU de Donald Trump

Fue una promesa electoral que el actual presidente de EE.UU blande como espada justiciera contra millones de inmigrantes de muchas nacionalidades, son conocidos los calificativos que han lanzado en los medios de comunicación y todo el arsenal de redes sociales postpago de costa a costa de aquella nación, para la actual administración todo inmigrantes es una historia negativa de la nación, sus insultos degradan la inteligencia de las naciones, parece que son expresadas por los antiguos esclavistas de los imperios coloniales.

Una sociedad multinacional emigrante

Debemos hacer un ejercicio para comprender que los millones de inmigrantes en EE.UU no son poblaciones aisladas, sino parte de una sola nación “innominada” que abandona los términos tradicionales geográficos, geopolíticos, históricos etc., millones de seres humanos movilizados para fundar una nueva nación “inmigrante” que tiene la cualidad de ser multinacional, así todo inmigrante es un solo pueblo que por condiciones de exclusión se identifica con la pobreza, la persecución, la diferencia religiosa etc. pero desea superar ese accidente de su destino, refugiándose en una economía superior… es visible la desigualdad económica de las naciones de inmigrantes, además las guerras internas y externas etc.

Las fotografías recientes del trato al expulsar a los inmigrantes en EE.UU son deplorables, bajo ese sustrato se degrada a las personas encadenadas, destruyen su imagen, sometidos a prisión y vejados en su integridad; por el momento no existe un diálogo posible, ni una entidad representativa que defienda a los afectados. Las naciones que reciben a sus ciudadanos son afectadas puesto que el tejido social está roto, es una tragedia social.

Al mencionar sociedad inmigrante lo considero un desplazamiento que identifica a multitudes, ¿seremos inmigrantes en pocos años? ¿a dónde migrar? ¿seremos obligados a emigrar?… no tenemos respuestas en nuestra propia nación; hace algunos años consideramos a la nación estable, funcionando sus instituciones, los poderes del Estado independientes, la Constitución prevalecía, pero en pocos meses las instituciones no funcionan, la Constitución es un documento muerto, la corrupción es conocida en los funcionarios públicos, por estas razones la incertidumbre se apodera de la sociedad trabajadora, parece que nos acercamos a una crisis económica y social insostenible.

La actual administración del presidente Donald Trump tiene dos características “imaginarias”: una defiende a EE.UU de una invasión (inmigrantes, delincuentes, mafiosos etc.) su objetivo es que los Estados Unidos vuelvan a ser grandes (MAGA), en pocas palabras el retorno al pasado, volver a ¿qué tiempo? acaso los años de post segunda guerra, los años sesenta, setenta, ochenta etc. o ¿será al esclavismo de los estados sureños en la guerra de secesión entre los yanquis y confederados? etc., ¿acaso de los años de invasión a naciones, guerras en medio oriente? no lo sabemos, pero las señales que se muestran son: expansión, imposición y militarismo, así Groenlandia, Panamá, Golfo de México, aranceles etc. así de un día para otro termina la OMS, la acuñación de centavos, los derechos humanos, las leyes internacionales son materia obsoleta, las empresas norteamericanas afincadas en otras naciones deben regresar a EE.UU o pagar aranceles, la USAID no funciona etc.

Hostilidad visible hacia los inmigrantes

Las redadas en lugares de trabajo, escuelas, iglesias, centros comerciales e incluso en comedores públicos (taquerías, comercios de alimentos tradicionales, cafeterías mexicanas etc.) son visitadas por grupos de radicales portando la famosa gorra (roja y blanca) con la marca republicana MAGA, todo un signo de intimidación… hasta hablar español es peligroso por la discriminación instantánea.

Las razias de organismos de seguridad estadounidense parecen fortalecer la xenofobia, elemento que evolucionará hacia las nacionalidades contra chinos, japoneses, indios, africanos etc. así en otros países la historia llega a la tolerancia de la violencia, al final las minorías son esclavizadas o sometidas al trabajo forzado con todos los agravantes.

El resultado de la deportación en El Salvador

En nuestra nación las personas deportadas tienen un escenario deprimente, la nación no tiene buena salud, los pobres son pobres y morirán pobres en este modelo, el proyecto de realización generacional está quebrado ¿quiénes están bien? la respuesta es evidente.

Los deportados invirtieron todo su capital en la misión de llegar a EE.UU, ahora vuelven a iniciar el camino conocido de la pobreza, es un camino triste.

A futuro nos esperan cuatro años, mientras exista la administración Trump esa condición se profundizará, quizás la inmigración se dirija a otros naciones europeas o la vida clandestina laboral sobreviva en EE.UU y resista a las batidas de los agentes migratorios.

Mientras sea política de Estado el futuro es predecible. amazon.com/author/csarcaralv

