Detención de Eugenio Chicas es por motivos políticos: Comunidad Santa Marta

La comunidad Santa Marta condenó la detención arbitraria de Eugenio Chicas, testigo clave de la defensa en el proceso judicial contra los líderes comunitarios y defensores ambientales.

Además, no se descarta que la captura esté relacionada con el hecho que él es un importante testigo de la defensa del proceso penal contra los ambientalistas criminalizados por oponerse a la minería metálica, reitera la Comunidad defensora de la causa de los ambientalistas, quienes se consideran perseguidos políticos también.

“La postura crítica de Eugenio Chicas frente a los abusos de poder, las violaciones de Derechos Humanos, y la corrupción del régimen autocrático que somete al país, es de sobra conocida, y no descartamos que su captura sea una vendetta política. El cuestionado proceso judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, sería sólo el pretexto para perseguirlo y silenciarlo políticamente”, señaló la comunidad a través de un comunicado.

El ex diputado, ex secretario presidencial de comunicaciones y ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y líder opositor, Eugenio Chicas, fue detenido el pasado 13 de febrero, mientras dejaba a su hijo en el colegio donde estudia.

“Como comunidad exigimos respeto a su seguridad, integridad y vida; y demandamos su inmediata libertad, conociendo la forma arbitraria de actuar de las autoridades fiscales y policiales al servicio del actual gobierno inconstitucional, no dudamos que el motivo no es jurídico, sino político”, sostuvo.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) indicó que la detención de Chicas expresa la venganza del “inconstitucional” presidente salvadoreño, pues la posición que siempre ha mostrado el ex secretario presidencial de comunicaciones es en defensa de la democracia y denunciar los abusos que comete el gobierno.

“Esta detención arbitraria cometida por el régimen gobernante muestra de nuevo la criminalización contra voces opositoras en El Salvador, usando las instituciones para fines políticos y mostrando el carácter represivo que el gobierno les ha asignado”, externó COFAPPES.

Asimismo, reiteró que la detención podría ser que el expresidente del TSE también es un testigo clave, en la defensa de los cinco ambientalistas de Santa Marta en su lucha contra la minería metálica.

El Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico consideró que es evidente el carácter político del proceso contra Eugenio Chicas, aunque la Fiscalía General de República (FGR) dijo que se imputa el delito de enriquecimiento.

Enfatizó que esta acción responde a un patrón sistemático de persecución política y venganza por parte del régimen encabezado por el “Clan Bukele”, dirigido contra voces críticas y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la democracia.

“Su detención agrava la criminalización de los líderes comunitarios y ambientales, forma parte de un intento de amedrentar a un pueblo que ha demostrado valentía y determinación en la defensa de sus territorios, y de su derecho a un país libre de explotación minera”, manifestó el Movimiento

Afirmó que el secuestro político de Eugenio Chicas es un mensaje dirigido a mantener aterrorizada a la población, buscando silenciar la memoria de la lucha contra la minería y acallar la extensa y creciente oposición al modelo autoritario que pretende desmantelar las conquistas históricas del pueblo salvadoreño.

Actualmente, el gobierno de Bukele mantiene a Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, a José Santos Melara, conocido como “Pepe”, en prisión, quienes, junto a otros funcionarios de izquierda procesados son considerados presos políticos, a los que se suma Eugenio Chicas.

