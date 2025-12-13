Pobladores honran a las víctimas de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Pobladores de El Mozote y sitios aledaños desarrollan este sábado un acto cultural y conmemorativo para recordar la Masacre de El Mozote ocurrida en diciembre de 1981; los pobladores esperan que los perpetradores sean condenados.

En el Mozote, Morazán, pobladores desarrollaron un acto conmemorativo para ratificar la búsqueda de la justicia. La operación militar ejecutada por el Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador se realizó en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

Enma Vigil, una de las participantes e hija de una de las personas fallecidas en Arambala, Morazán, señaló que estos días, se recuerda la historia, la memoria y la impunidad.

“Cada año, la verdad es triste pero igual tenemos que estar recordando lo que pasó en 1981. Nos sentimos tristes y no quisiéramos que esto volviera a pasar porque la verdad nosotros estábamos pequeños, yo era la mayor de mis hermanos. “Necesitábamos a mi papá para seguir creciendo. Pero lastimosamente la guerra nos quitó algo que jamás lo vamos a poder recuperar u olvidar”.

Desde los cantones, realizaron una caminata hasta El Mozote para finalizar con el acto conmemorativo.

La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, participa en el acto y celebró la decisión de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera en elevar a la fase de plenaria el caso de la Masacre El Mozote. Todo esto, señaló, ha sido posible por la voz de Rufina Amaya, una de las sobrevivientes, quien fue una de las primeras en contar las masacres.

Rufina Amaya era oriunda del cantón Guacamaya, caserío El Mozote, en Meanguera, Morazán. Ella presenció cuando su esposo y sus cuatro hijos murieron a manos a soldados que irrumpieron en las casas del caserío para acabar con los pobladores.

«Hace 44 años, entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, la barbarie intentó apagar comunidades enteras, borrar identidades e imponer silencio, pero ese silencio nunca triunfó y no lo hizo por ustedes», señaló Raquel Caballero de Guevara.

A inicios de esta semana, se dio a conocer que el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido finalmente elevado a fase plenaria, según la resolución, notificada por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, el 26 de noviembre de 2025.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...