PNC reporta segundo cuerpo en estado de descomposición encontrado en Santa Ana Oeste

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La PNC reportó este martes el segundo cuerpo encontrado en estado de descomposición en el municipio de Santa Ana Oeste; el primero, fue hace 48 horas.

Según información de la corporación policial, el homicidio reportado este martes, se trata de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. “Equipos policiales de Inteligencia e Investigaciones trabajan para capturar al responsable”, señaló la PNC en sus redes sociales sin brindar mayores detalles.

Este no es el primer crimen violento ocurrido en la municipalidad; pues este domingo 20 de septiembre en Chalchuapa, la PNC informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición. c

Se informó que la Policía de Inteligencia e Investigaciones trabajaba en las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y localizar al responsable”. La PNC no brindó información de una posible detención del presunto responsable.

El homicidio de San Sebastián Salitrillo, es el segundo que ocurre en Santa Ana Oeste, el cual está conformado por: Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera.

En lo que va del mes, la PNC ha reportado 5 homicidios de los cuales 3 han sido feminicidios; sin embargo, la PNC los cataloga como “homicidios”.

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