Trump rechaza llamados en favor de regulación internacional de IA

Compartir

NACIONES UNIDAS/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país únicamente alentará la inteligencia artificial (IA) y mantendrá su liderazgo de manera segura y responsable, con lo que rechazó los esfuerzos internacionales por regular la IA.

Estados Unidos rechaza totalmente cualquier intento por «construir un plan globalista» encaminado a controlar la inteligencia artificial de la que tanto se habla últimamente, dijo Trump en el discurso que pronunció durante el debate general del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU).

«Yo no voy a sofocar el crecimiento de algo que será más grande que la revolución industrial», dijo Trump.

El presidente agregó que Estados Unidos vigilará la IA de cerca a través del Departamento de Justicia y seguirá a la cabeza del mundo en este sentido de manera segura y responsable.

Trump también planteó reemplazar el nombre de inteligencia artificial por el de «superinteligencia».

Varios líderes de la industria de la IA originarios de Estados Unidos pidieron recientemente un freno coordinado en el desarrollo de la tecnología de la IA y mencionaron la posibilidad de la automejora y la posibilidad de perder el control de la tecnología.

Hoy con anterioridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que «los seres humanos están entregando cada vez más el poder a las máquinas: los agentes de la Inteligencia Artificial se están rebelando y las armas autónomas letales están pasando de la ciencia ficción a la realidad militar».

Los países que encabezan la revolución tecnológica de la IA deben compartir información sobre los riesgos de seguridad emergentes, dijo Guterres, quien pidió medidas para gestionar los riesgos de la IA, incluyendo la creación de un marco multilateral de gestión de riesgos de la IA.

Durante el debate general y antes del discurso de Trump, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió regular a las grandes empresas tecnológicas y la inteligencia artificial, y advirtió sobre el desarrollo de tecnologías sin reglas, transparencia u otros límites éticos.

Enviados especiales de EEUU conversan 3 horas con funcionarios iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, entablaron tres horas de conversaciones con funcionarios iraníes al margen del debate general de Naciones Unidas en Nueva York.

«Fue una reunión muy buena», dijo Trump a los reporteros, y agregó que «no puedo entender por qué no querrían hacerlo», dijo el presidente refiriéndose a la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. «Es la grandeza potencial o la aniquilación. Son dos opciones».

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, se encuentran en Nueva York para asistir a las reuniones de la ONU.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...