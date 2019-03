PNC no reprimió protesta por agua, sino actos de violencia: Ramírez Landaverde

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, rechazó que el Gobierno haya reprimido las protestas contra la privatización del agua, como lo han estado divulgando activistas del movimiento Nuevas Ideas del presidente electo Nayib Bukele.

“La manifestación en ningún momento se reprimió, se protegió y se garantizó ese libre ejercicio que tienen los salvadoreños, no obstante ante los hechos ocurridos, tampoco la Policía Nacional Civil (PNC) podía dejar de intervenir”, afirmó Ramírez Landaverde en entrevista con canal 12.

El ministro aclaró que la policía actuó en el marco de la ley, cuando procedió a la captura de dos manifestantes a quienes acusa de haber lanzado piedras contra el edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y haber dañado diez vehículos propiedad de los empleados de ese órgano de Estado.

“Ya en el momento de la intervención habían daños graves, resultaron dañados diez vehículos, así como también parte de la infraestructura de uno de los edificios del órgano judicial en el cual trabajan y además son usuarios cientos de personas. Nada nos garantizaba que de continuar esa situación alguna de la piedras iba ser dirigida contra alguna persona que podía resultar con lesiones graves e incluso la muerte”, justificó el funcionario.

A uno de los detenidos, también se le escuchó amenazando y divulgando, aparentemente el nombre de un agente de la policía, y advirtiéndole que conoce a su familia.

Ramírez Landaverde, añadió que la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, respetó todos los parámetros establecidos para estos casos como es la identificación de las personas responsables de estos hechos e intervenir en el momento más oportuno.

El titular de Justicia y Seguridad Pública, señaló que durante los cinco años del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, no hay ningún caso de persona lesionada ni mucho menos fallecida por acciones de la policía en acciones de protesta social.

“Vamos a terminar la presente administración, ya pronto y esperamos de una manera limpia en este sentido. A pesar de que en estos cinco años ha habido en determinados periodos bastante conflictividad por diferentes temas, diferentes sectores, no habrá ninguna persona lesionada ni mucho menos fallecida en intervenciones de la policía ante este tipo de eventos”, aseguró el titular de Justicia y Seguridad Pública.

Según el ministro, la PNC cumplió con los requerimientos de ley y ahora hay que cumplir el debido proceso.

Sobre la exigencia del presidente electo, Nayib Bukele, de que fueron liberados los capturados en dos horas, luego de su detención, amenazando con sanciones cuando él tome el Gobierno; si no se procedía, Ramírez Landaverde, no quiso referirse directamente a esa declaración pero señaló que en su caso personal no recibió oficialmente ninguna petición.

“Pero como ya decíamos, la institución policial se debe a la ley, que es la que establece los procedimientos a aplicar, hay un debido proceso que respetar y ya entramos nosotros como policía al control de las demás instituciones: es decir, aquí hay un sistema de justicia que tiene que operar en este como en cualquier otro caso de que se trate”, recalcó.