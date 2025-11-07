PNC no contabiliza el homicidio ocurrido ayer en el Centro de San Salvador

Redacción Nacionales

@DiaricoCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC), en su conteo diario, no catalogó como homicidio el asesinato ocurrido el jueves en el Centro Histórico de San Salvador, ya que el disparo que le quitó la vida a Jessica Solís “fue accidental” y “no intencional”. Sin embargo, el soldado, autor del hecho, sería procesado por homicidio culposo.

Es de recordar que en horas de la tarde del jueves, se dio a conocer sobre un homicidio en la avenida Cuscatlán, frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador.

El cuerpo fue levando rápidamente, lavado y pintado la escena del crimen, sin la participación de medicina legal ni otras instituciones encargados de la experticias propias de estos hechos.

“Tras haber concluido las pericias e interrogatorios correspondientes, informamos a la población lo siguiente: un soldado de la Fuerza Armada, identificado como Derman Fernándo Jorge Benítez y destacado en el Centro Histórico, accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata”. “Lamentamos profundamente este hecho y expresamos nuestras condolencias a la familia de la víctima”, escribió la PNC.

La víctima fue identificada como Jessica Amanda Solís Castro, quien era originaria de Nueva Concepción, Chalatenango.

Según la Policía Nacional Civil, el soldado fue detenido y confesó lo sucedido; “será procesado por el delito de homicidio culposo”, informó la institución en sus redes sociales; sin embargo, el homicidio no fue registrado como tal, solamente se contabilizó otro homicidio ocurrido en Tamanique, La Libertad Costa.

“Finalizamos el jueves 06 de noviembre, con 1 homicidio en el país. Los responsables ya fueron capturados. El hecho ocurrido en San Salvador Centro fue un accidente, no califica como homicidio intencional”, destacó la PNC.

En los comentarios de esa publicación la opinión de los usuarios fue que la PNC maquilla las cifras a conveniencia porque descartó el homicidio. “Qué descaro. Claro que la muerte de la mujer en el Centro Histórico califica como un homicidio, es un homicidio culposo. Que ustedes quieran manipular y maquillar sus ´cuentas´ de homicidios es otra cosa”, opinó un usuario.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que daría una compensación económica por $200 mil.

