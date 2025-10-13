PLAN International lanza campaña para prevenir las uniones tempranas

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Niña, cada 11 de octubre, la organización humanitaria Plan International lanzó la campaña “Niñas Libres de Uniones Tempranas”, una iniciativa que busca visibilizar y erradicar una práctica que limita los derechos, la educación y el futuro de cientos de niñas en el país y el mundo.

El evento de lanzamiento fue protagonizado por niñas y adolescentes que participan en proyectos de formación y liderazgo impulsados por Plan International, evidenciando que ellas no solo tienen derecho a ser protegidas, sino también a ser escuchadas y reconocidas como agentes de cambio.

Anabell Amaya, representante de Plan International El Salvador, explicó que la campaña pretende llamar la atención sobre una problemática que sigue afectando a miles de niñas.

“Como organización humanitaria y de desarrollo, hemos lanzado en el marco del Día Internacional de la Niña la campaña Niñas Libres de Uniones Tempranas, con el objetivo de visibilizar las realidades, desafíos y limitaciones que enfrentan las niñas en su vida cotidiana. Buscamos prevenir y reducir las uniones tempranas, y para ello estamos implementando diversos programas”, señaló Amaya.

Estos programas están enfocados en fortalecer el liderazgo y la autonomía de niñas y adolescentes, trabajando también con sus redes de apoyo —padres, madres y comunidades— para que puedan adquirir habilidades, conocimientos y ejercer plenamente sus derechos.

“Durante este periodo, como organización también impulsaremos las tomas de poder, espacios donde las niñas asumen roles de liderazgo en instituciones del Estado, empresas privadas o cuerpos diplomáticos. Estas experiencias les permiten conocer de primera mano cómo pueden transformar su entorno y visualizar sus propias metas”, agregó la representante.

Una problemática global

Para analizar las uniones tempranas a escala mundial, Plan International recopiló testimonios de 251 niñas y mujeres jóvenes de 15 países, incluyendo Ecuador, Colombia, República Dominicana y Guatemala en América Latina. El estudio identificó una estrecha relación entre las uniones tempranas o forzadas y la maternidad adolescente.

Los resultados son alarmantes: una de cada cuatro niñas no tuvo voz ni voto en la decisión de casarse o unirse, y el 63 % de las encuestadas no estudia ni trabaja. Además, muchas de ellas conocieron a sus parejas a través de internet, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Para prevenir las uniones tempranas, Plan International trabaja con diversos sectores de la sociedad para garantizar que las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Llevamos a cabo proyectos que fortalecen su participación y les ayudan a construir sus planes de vida. Por ejemplo, las Escuelas de Liderazgo y el programa Generación con Oportunidades, mediante el cual reciben formación para alcanzar su seguridad económica”, explicó Amaya.

A nivel comunitario, la organización colabora con padres, madres y líderes locales para priorizar el derecho a la educación y prevenir distintos tipos de violencia. Asimismo, promueve la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en espacios con tomadores de decisión, para impulsar políticas y acciones públicas a favor de sus derechos.

Plan International reiteró la urgencia de redoblar los esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para erradicar las uniones tempranas y garantizar que cada niña pueda vivir plenamente su infancia.

“Como organización, sabemos que trabajar por y con las niñas fortalece su liderazgo, transforma su entorno y les permite tener mayor acceso a la educación, al desarrollo integral y a la protección”, concluyó Amaya.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...