Piden liberar a Atilio Montalvo

Redacción Nacionales

Atilio Montalvo, luchador social y firmante de los Acuerdos de Paz, podría morir en las próximas horas o días, preso, en manos del Estado. “Los responsables directos de esta barbarie será una jueza del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó el periodista y activista social Leonel Herrera, al tiempo que se une a las peticiones de liberara a Montalvo “por compasión”.

“Por denuncia de su familia sabemos que Atilio se encuentra en grave estado de salud en una unidad del Seguro Social de Santa Ana, a donde ha sido llevado desde la prisión conocida como “La Occidental”, ubicada en esta misma ciudad”, agregó herrera.

Desde hace meses la familia de Montalvo ha pedio, “por humanidad”, que Montalvo sea liberado para -al menos- morir en casa con su familia, y no en prisión.

“Sin embargo, el angustioso llamado no ha sido acatado por los indolentes esbirros judiciales de la dictadura bukeliana. Con Montalvo también está detenido el ex diputado “Pepe” Melara, junto a otros nueve veteranos de la ex guerrilla y de la Fuerza Armada que integraban la dirigencia de la Alianza Nacional El Salvador en Paz”, señala Herrera.

Además, está detenido el líder comunitario y comunicador popular Luis Alberto Menjívar, colaborador de la Alianza y otras organizaciones sociales. Si la detención de los veteranos es injusta e injustificada, la de Luis lo es todavía más.

Montalvo, Melara, Menjívar, entre otros, fueron capturados el 30 y 31 de mayo del año pasado, en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele. Los detuvieron con engaños, con una acusación falsa y con pruebas fabricadas que fueron exhibidas en redes sociales antes que en los tribunales, agrega el periodista.

Atilio Montalvo, conocido en la guerra civil como Salvador Guerra, y los demás líderes de la Alianza El Salvador en Paz, fueron acusados de preparar “atentados terroristas” con el fin de empañar la segunda toma de posesión de Bukele, la cual es considerada por muchos como inconstitucional. Fuentes conocedoras del caso creen que la acusación fue un montaje de la cúpula policial que, pocos meses después, murió en un extraño accidente aéreo.

