Piden a Comunidad Internacional respaldar organizaciones defensoras en El Salvador

Ante Ley de Agentes Extranjeros

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Ley de Agentes Extranjeros recién aprobado por el oficialismo “agravará la ya dramática y delicadísima situación de riesgo que enfrentan quienes están defendiendo derechos humanos”, dijo María Martin, coordinadora de Incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, quien además pidió a Comunidad Internacional respaldar organizaciones y personas defensoras en El Salvador.

“Hay clarísimos ejemplos de la gravedad y diversidad de impactos que generan las normas de esta naturaleza. No solamente en la sociedad civil, sino en el espacio cívico”, añadió María Martin al referirse a la aprobación de la mencionada ley.

“Nos parece que una norma de esta naturaleza agravará la ya dramática y delicadísima situación de riesgo que enfrentan quienes están defendiendo derechos humanos, ya sea de manera individual o colectiva en El Salvador”, añadió.

Después de una aprobación sin estudio de la Ley de Agentes Extranjeros, por Nuevas Ideas y partidos afines en la Asamblea Legislativa, más de 80 organizaciones se pronunciaron ante un “escenario de persecución y criminalización” de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador.

Ante esta denuncia varias organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; la Organización Mundial Contra la Tortura (OAMCT) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), entre otras iniciativas, coincidieron en la preocupación de sus pares en El Salvador, por lo que demandaron de la Comunidad Internacional un gesto de apoyo y solidaridad con las personas defensoras, las organizaciones que defienden derechos y población vulnerable salvadoreña.

María Martin consideró que la “unidad” de las organizaciones nacionales e internacionales era importante, y afirmó que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos se sumaba a este pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil y reconocía su labor en el país.

“Llamamos a la comunidad internacional respaldo para las organizaciones y otras que se pueden ver afectadas por este tipo de normas y para exigir la protección de todos y todas que trabajan por los derechos humanos en El Salvador, para que este respeto sea una realidad y sean efectivos”, acotó.

“Hacemos un llamado específico a no olvidar la protección de las compañeras defensoras de derechos humanos y del movimiento feminista, atendiendo el riesgo específico que las compañeras están enfrentando en El Salvador”, sostuvo Martin.

Alarma por derechos de personas defensoras

Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OAMCT), calificó de “alarmante” la incertidumbre que representa para las personas defensoras y la sociedad civil organizada una Ley de Agentes Extranjeros, en el contexto del régimen de excepción que ha despojado de sus derechos a la ciudadanía.

“La Ley de Agentes Extranjeros inhibe la labor de defensa de derechos humanos que realizan valientemente las organizaciones de la sociedad civil, y vemos este acto legislativo como una represalia ante la labor de documentación y denuncia que han realizado las organizaciones ante todas las violaciones a derechos humanos, particularmente durante el régimen de excepción”, afirmó.

“Un estado de excepción que se ha extendido en clara contravención con el derecho internacional de derechos humanos. El Salvador está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, aclaró Guzmán.

Asimismo, se solidarizó con la “importante labor” que realizan las organizaciones sociales, personas defensoras y líderes comunitarios en el marco del régimen de excepción en El Salvador. Y reiteró que merecen un reconocimiento por su trabajo, mientras enfrentan riesgos personales y familiares.

“Esa labor de defensa a víctimas de detenciones arbitrarias, de desaparición forzada, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de muertes bajo custodia y brutalidad policial en el contexto de las protestas de la población, es encomiable y de gran relevancia para poder visibilizar la realidad en El Salvador”, acotó.

“Gracias a su trabajo de documentación y acompañamiento a víctimas hoy sabemos que en El Salvador se cometen crímenes atroces, que el modelo de seguridad que ha implementado el presidente Bukele, es contrario a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, no tenemos duda que la Ley de Agentes Extranjeros, constituye un profundo retroceso para El Salvador y la región de las Américas”, aseveró Guzmán.

Asimismo, objetó el discurso oficial de un país “democrático y de derecho”, al considerar que el “aumento de pasos hacia la criminalización de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos” era un signo visible de un atentado a las libertades fundamentales de una nación a nivel mundial.

“Compañeros y compañeras representantes de la sociedad civil no están solos ni solas, las organizaciones de la sociedad civil internacional seguiremos acompañando su admirable trabajo en defensa de los derechos humanos. Y seguiremos exigiendo la libertad inmediata y la reparación integral de todos y todas las víctimas de detenciones arbitrarias en el marco de este régimen de excepción”, añadió.

“Así como particularmente exigimos la liberación inmediata de la abogada Ruth Eleonora López de Cristosal, el abogado Alejandro Henríquez, el pastor José Ángel Pérez, y otros líderes comunitarios. Y estamos en contra de la represión contra la Cooperativa El Bosque y Fidel Zavala”, reseñó Guzmán.

Ley de Agentes Extranjeros impacta a poblaciones vulnerables

Leonor Arteaga, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en adhesión al pronunciamiento de las organizaciones sociales que defienden derechos humanos en El Salvador, sumó expresiones de apoyo. Y compartió el «temor e incertidumbre» de sus pares sobre el impacto negativo de la Ley de Agentes Extranjeros.

“La Ley de Agentes Extranjeros no es original de El Salvador, ya ha tenido diferentes versiones en América Latina y el mundo. Leyes similares se han aprobado en los últimos meses en Perú, Venezuela, y antes Nicaragua, por nombrar algunos países”, indicó.

“Este tipo de ley también la tiene Rusia, Georgia y Hungría. La aplicación de este tipo de legislación reduce el espacio cívico y ha servido para la persecución de la sociedad civil”, aseveró Arteaga.

De igual manera, rechazó los argumentos del gobierno y el legislativo de buscar la “transparencia” de las organizaciones de la sociedad civil o tratar de mejorar las acciones que devienen de proyectos o programas en el territorio salvadoreño.

“Por el contrario, esta legislatura se convierte en instrumento para perseguir y eliminar cualquier voz crítica. De ninguna manera podemos creer el argumento que ha dado el gobierno que está intentando que la sociedad civil rinda cuentas”, expresó.

“La Ley de Agentes Extranjeros no se trata de eso, sino que es una ley con acciones que vienen a culminar todo el camino de persecución a la sociedad civil que hay en El Salvador desde hace varios años”, reiteró Arteaga.

Actualmente, “El Salvador es el centro de la preocupación internacional”, al compartir que diversos actores como la prensa y tomadores de decisión en Washington D.C. Y en Europa, se están pronunciando por la situación salvadoreña, y ahora por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

“Esta ley se da en un contexto de detenciones arbitrarias de líderes comunitarios y líderes de organizaciones después de denunciar lo que el gobierno hace contra los derechos humanos. En un escenario donde no hay garantías al debido proceso y el sistema de justicia está completamente dominado por la narrativa del gobierno, es una alarma”, opinó.

“Esto no se trata de una ley en un contexto de derecho, de democracia y de respeto a las libertades civiles. Si no que es un paso más hacia la asfixia de quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente (Nayib) Bukele, En ese sentido mi solidaridad con todas las organizaciones en El Salvador por su labor por defender derechos fundamentales”, puntualizó Arteaga.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...