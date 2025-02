Partido Libertario de España opina sobre actuales problemas del estado español

Jorge Sánchez

Colaborador

El periodista del canal La Jirafa, Jorge Sánchez, realizó una entrevista con el Secretario General del Partido Libertario de España, Jorge Martín. El político español abordó los temas más impactantes para los españoles de hoy: educación, amenazas para España y política migratoria del gobierno español.

Aquí la entrevista completa:

– ¿Cuales son los objetivos, metas y tareas del Partido Libertario de España?

El Partido Libertario de España aspira a reducir el ámbito de la política disminuyendo el número de competencias que tienen las administraciones públicas y transfiriendo esas competencias a la sociedad civil.

Por ejemplo, no debería haber medios de comunicación propiedad de las administraciones, ni medios privados recibiendo subvenciones. Tampoco debería entorpecerse la construcción, compra y alquiler de vivienda con trabas burocráticas, hiperregulación del alquiler, etc. Todo esto lleva a que comprar o alquilar una vivienda sea cada vez más difícil.

En nuestro estado actual de desarrollo, nuestro próximo objetivo son las elecciones municipales de 2027, por ser las elecciones municipales un primer “escalón”. Pero por supuesto, tenemos en mente acudir a otro tipo de elecciones a medio y largo plazo.

Nuestra principal tarea actual es crecer como organización y crecer en visibilidad, que se nos conozca.

– ¿Cómo aborda el Partido Libertario el tema de la educación y qué propone para mejorar el sistema educativo?

La educación es un excelente ejemplo de lo que decía antes. El Estado no debería gestionar la educación. No debería haber un único modelo educativo, sino varios modelos en competencia.

Los padres deben poder elegir en qué centro escolarizan a sus hijos, permitiéndose también la enseñanza en el hogar. Y debería haber libertad de planes de estudio. Todo esto ocurre en algunos países desarrollados, sin que suponga un problema. La competencia fomenta la excelencia, y la competencia de modelos también. Por otro lado, habiendo alumnos muy diferentes, no solo es cuestión de qué modelo es mejor en general, sino también de qué modelo es el más adecuado para un alumno concreto.

En nuestra opinión, el papel del Estado debería limitarse a financiar el coste educativo de las familias que no tengan recursos para afrontarlo. Manteniendo la libertad de elección de estas familias sin recursos, cuyos hijos podrían matricularse en los mismos centros (dentro de un precio medio) que los de las demás familias.

En cuanto a la prohibición o no de los teléfonos móviles en las aulas, considero (en la línea de lo que he dicho antes) que eso debe ser una decisión de cada centro. Entiendo -esto lo digo a título totalmente personal- que lo más esperable es que en la mayoría de los casos los centros decidan no permitir su uso, salvo en casos de emergencia o necesidad.

– ¿Cuál es la amenaza más potente para España de hoy?

España está amenazada hoy por los políticos que actualmente gobiernan casi todos los aspectos de nuestras vidas. Son una bomba de racimo que reparte miseria a todos los sectores de la sociedad. Hace falta un cambio de modelo, acabando entre otras cosas con:

– El intervencionismo y la hiperregulación que limita incluso plantearse un proyecto de vida humilde.

– Un sistema fiscal confiscatorio.

– La falta de libertad laboral, a la hora de emprender, de autoemplearse, de contratar… Todo esto nos ha hecho líderes de Europa de paro, en general, y de paro juvenil en particular.

– Un sistema educativo controlado por la clase política, como decía antes. Si ya estamos viendo los resultados de gestión política del aquí y ahora, imagina el futuro de nuestros hijos.

– Lo que toca a migración ¿necesitaría España reforzar su cooperación con otros países europeos al respecto?

En nuestra opinión, la política migratoria de España (y de muchos otros países), está mal planteada. Se están poniendo todas las dificultades del mundo a las personas que quieren venir a España a trabajar y a aportar a la sociedad, mientras que recibir ayudas es mucho más sencillo. Esto establece un “filtro negativo” migratorio, en el que la migración (algo que ha existido desde siempre) deja de ser un proceso natural, orgánico y se ve distorsionada.

En contra de lo que dicen los partidos xenófobos, esto no es algo exclusivo de la migración, sino simplemente la traslación a la cuestión migratoria del diseño general del Estado en el que vivimos: todas las trabas del mundo para trabajar y emprender crean un entorno en el que los incentivos para aportar prosperidad para uno mismo y para los demás son cada vez menos.

Las personas que quieren venir a trabajar no están pidiendo que se les regale nada, solo poder prosperar con su trabajo. Es a estas personas, y no a otras, a las que hay ponerles las cosas fáciles. La mayoría de los españoles de origen no saben las dificultades que hay para venir a trabajar de forma legal.

En cuanto a la cooperación con otros países, es buena en todos los aspectos, y también lo es en cuestiones migratorias, que son siempre un asunto internacional. Pero considero que, independientemente de dicha cooperación, una reforma legislativa en España mejoraría mucho las cosas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...