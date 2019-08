Para extraditar a Funes habrá que esperar otro gobierno en Nicaragua

Mauricio Funes aseguró que sigue siendo salvadoreño, por lo que no se anula el asilo político que solicitó al ser perseguido político.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“El expresidente Funes lo que está haciendo evidentemente es evadir la justicia, no quiere venir a rendir cuenta a los tribunales”, fueron las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas, tras asegurar que de momento la extradición del exmandatario y su familia está difícil, por lo que se tendrá que esperar a que otro gobierno llegue a Nicaragua.

El presidente de la República Nayib Bukele se había comprometido a traer a Funes de Nicaragua en los primeros cien días de su Gobierno.

Las declaraciones surgen un día después de conocerse que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, decidiera nacionalizar al expresidente Mauricio Funes y a su familia, lo que vuelve incierta la posibilidad de una extradición a El Salvador para enfrentar los procesos penales, mismos que a juicio del exmandatario han sido infundados, sin pruebas en su contra.

El ministro Rivas en una entrevista matutina explicó que el expresidente Funes evade la justicia, ya que primero dijo que iba a Nicaragua por una consultoría, luego que era perseguido político y ahora la nacionalización. “Evidentemente, está tratando de evadir la justicia”, enfatizó.

El presidente Nayib Bukele afirmó, tras conocerse esta noticia que Funes “estaba cometiendo un gran error”; ya que según él desaparece la figura de asilo político. “Nunca se defendió porque no acudió a los tribunales, tiene cinco órdenes de captura de los cinco juicios que tiene pendiente; de hecho dejó a su ex esposa sola, lo cual puede ser lo más bajo que puede existir como ser humano. Aparte de haber defraudado la confianza de los salvadoreños, incluyendo la mía porque es una basura (…) el asilo político se les da a los perseguidos políticos, sí encaja la figura de asilo político para un perseguido político, pero este día al ser nicaragüense ya no puede pedir asilo”, dijo Bukele al referirse al tema.

Ante esto el expresidente explicó que el razonamiento del presidente de la República era “tonto”, ya que el asilo político fue solicitado antes de ser ciudadano nicaragüense. “Lo hice porque me consideraba y sigo considerándome un perseguido político. La ciudadanía nicaragüense no anula el asilo porque sigo siendo salvadoreño”.

“No me imaginé que el hecho de adquirir la nacionalidad nicaragüense le dolería tanto a Nayib. En el fondo se siente con las manos atadas y su ego enfermizo no le permite soportarlo, es su primera gran derrota política”, dijo Funes.

De igual manera, el expresidente Funes enfatizó que el cambio de gobierno en Nicaragua no le quitará la ciudadanía. Ni tampoco la Constitución del vecino país prohíbe que un perseguido político no pueda obtener la ciudadanía.

Por otro lado el exmandatario aclaró que la decisión de asilarse en Nicaragua fue decisión personal, y que el partido que lo llevó al poder (FMLN) no tuvo nada que ver.