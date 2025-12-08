Papa León XIV reafirmó su llamado a la unidad en busca de la paz

Compartir

Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV reafirmó este domingo la importancia de la unidad para lograr la paz global, y enfatizó que el curso de la historia no está predeterminado por los poderosos de este mundo.

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, pronunciadas al mediodía de este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó que pudo comprobar, durante su reciente viaje a Türkiye y Líbano, la factibilidad de la convivencia pacífica.

Previamente, al rezar el Ángelus, el Obispo de Roma aseveró que “el curso de la historia no está predeterminado por los poderosos de este mundo”, según el texto divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede. Recordó, luego de esa oración católica que, durante su estancia en suelo turco, entre el 27 y el 30 de noviembre, se reunió en Estambul con Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla y Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, y juntos celebraron el aniversario mil 700 del primer Concilio Ecuménico de Nicea. Destacó la importancia de ese encuentro, y enfatizó la necesidad de que “renovemos nuestro compromiso en el camino hacia la plena unidad visible de todos los cristianos”, señala un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News.

También resaltó los positivos resultados de su estancia en Líbano, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde “me reconfortó ver a tanta gente en las calles saludándome, y me conmovió el encuentro con los familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut”.

“Lo sucedido en los últimos días en Türkiye y Líbano nos enseña que la paz es posible y que los cristianos, en diálogo con hombres y mujeres de otras confesiones y culturas, pueden contribuir a su construcción. No lo olvidemos: ¡la paz es posible!”, aseveró el Santo Padre.

El sábado último, durante la presentación de las cartas credenciales de los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Uzbekistán, Moldavia, Baréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Islas Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia, el Sumo Pontífice instó a “la cooperación en una era fragmentada y propensa a conflictos”.

“La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un don activo y exigente, que se construye en el corazón y desde el corazón; nos llama a cada uno de nosotros a renunciar al orgullo y al rencor, y a resistir la tentación de usar las palabras como armas”, reafirmó.

Esa visión de la paz, recalcó “es aún más urgente, ya que la tensión geopolítica y la fragmentación continúan profundizándose de maneras que agobian a las naciones y tensan los vínculos de la familia humana”. El papa León XIV manifestó ante los diplomáticos el compromiso de la Santa Sede de mantener una cooperación que “contribuya también a un renovado espíritu de compromiso multilateral en un momento tan necesario, revitalizando los organismos internacionales creados para resolver disputas entre naciones”.

