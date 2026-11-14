Papa inicia jornada con una misa multitudinaria en añorada Chiclayo

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Lima/Prensa Latina

El papa León XIV se sumergió este viernes en el Perú profundo, con una misa que reunió a más de un millón de fieles, en las afueras de Chiclayo, la más entrañable ciudad del pontìfice.

Esa fue, según cálculos periodísticos, la masa humana que soportó horas de espera, muchos desde la madrugada, sin perder el entusiasmo, cantando y coreando lemas de apego al Pontíficem, algarabía que llegó a su clímax cuando el otrora obispo de la ciudad apareció en el gran estrtado preparado para la ocasión.

Tras una misa que promovió la fidelidad al catolicismo, el vecino ilustre que confiesa haber lamentado dejar a su grey chclayana a la que atendía puertab por puerta, casi siempre recorriendo la ciudad a pie, recibiendo saludos a quien allí era solo “el padre Roberto”.

Volvió sobre sus pasos a población que lo marcó para siempre y desde la cual destacó por su empatía con los humildes y su lucha contra los derechos humanos.

Tras la misa, hizo una visita a la capilla de San Oscar Arnulfo, obispo de la capital de El Salvador, también defensor de los derechos humanos, causa por la que fue sesinado a tiros por militares en 1980.

La visita era privada, pero el asedio del aprecio popular determinó que miles de chiclayanos rodeen la capilla, para ver aunque sea un instante al centro de la verdadera fiesta que vive la ciudad.

Después, León XIV tuvo una reunión abierta con religiosos de diversos niveles de la región de Lambayeque (de la que Chiclayo es capital) y otras del norte del país, como La Libertad y Piura, para tratar sobre sus tareas entre la población y la unidad del catolicismo.

El programa del tercer día del Papa en Perú incluyó un encuentro con estudiantes y otro con sacerdotes lugareños.

Mañana asistirá a una breve ceremonia religiosa y después viajará en helicóptero tierra adentro, al pueblo de Santa Cruz se Succhabamba, en la región andina de Cajamarca, colindante con Lambayeque, la cual visitaba frecuentemente cuando era obispo, pues su jurisdicción llegaba hasta allí.

Al mediodía retornará, tambían en helicóptero a Chiclayo para continuar su programa y proseguir su gira el domingo, en las ciudades surandina de Cusco y suramazonica de Pucallpa.

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