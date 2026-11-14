Panorama del Apertura: Tres clasificados firmes y una cerrada disputa por el Top 6

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El torneo Apertura 2026 se encuentra en su recta final rumbo al cierre de la fase regular a falta de dos fechas donde equipos como Alianza, Limeño y Balboa se encuentran en la cuerda floja.

Los toros de Usulután, primer club en confirmar su participación en la siguiente ronda, marcaron un camino envidiable para mantener el liderazgo del torneo. Con 40 unidades consumadas, once victorias, siete empates y dos derrotas.

De forma continua, Isidro Metapán se encuentra en la segunda casilla de la tabla, posición que le daría el pase directo a las semifinales junto a Firpo si la clasificación cerrara con las posiciones actuales.

FAS, tercero de la tabla de posiciones a un punto de diferencia de Isidro Metapán con 34, buscará en las últimas dos fechas la segunda posición de la tabla para evitar la ronda de cuartos de final, para ello los tigrillos se enfrentarán a Alianza en un encuentro complejo en el Cuscatlán en la situación que atraviesan los albos y contra Cacahuatique en la última fecha.

Águila es cuarto de la tabla de posiciones con 31 puntos, y se mantiene en zona de clasificación aún con dos encuentros por afrontar y que deberá ganar a Inca Aruba para meterse a la siguiente ronda.

La quinta, sexta, séptima, octava y novena posición se encuentra más apretada y con casos diferentes para acceder a los últimos boletos de clasificación.

En el caso de Tecla, los verdes han sumado 28 unidades hasta el momento, con 6 victorias, 10 empates y 4 derrotas. En los últimos dos compromisos se enfrentarán ante Cacahuatique e Isidro Metapán, resultados que deberá ganar para no salir del top 6.

En el caso de Platense, que aventaja a Alianza a un punto de diferencia con 27 unidades, el club viroleño se encuentra en la sexta casilla, con el último boleto de clasificación, pero para mantener su posición el conjunto de Zacatecoluca debe vencer a Atlético Balboa en la siguiente jornada y a Águila en la última fecha.

Por su parte, Alianza que no ha podido levantarse de la mala racha que arrastra está al filo de la eliminación y depende de Platense para meterse a la siguiente ronda. Los albos se medirán a FAS en el encuentro de este fin de semana en una fecha en la que estará obligado a ganar y cerrará ante Limeño en la última jornada, en la que también debe sumar +3 para competir por la última casilla.

En la octava y novena posición se encuentran Municipal Limeño y Atlético Balboa, con 24 y 23 puntos respectivamente, que aún no están eliminados matemáticamente y esperan sacar resultados en su último partido en el caso de los cucheros y en las últimas dos jornadas para los pericos para soñar con la clasificación.

Las últimas tres posiciones de la tabla: Cacahuatique con 20 unidades, Fuerte San Francisco e Inca Aruba con 17 en total consumaron su eliminación en la primera fase.

Con los cambios que presentó el formato este Apertura 2026, la posición 1 y 2 se clasificarán directamente a la ronda de semifinales, mientras que de la tercera a la sexta jugarán Play-In para sacar los dos semifinalistas restantes.

Además, uno de los cambios que también se conoció fue el regreso de la ventaja deportiva, esto quiere decir que en el Play-In y en las semifinales si un equipo finaliza empatado en el global, avanzará el mejor posicionado en la tabla de la fase regular del torneo.

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