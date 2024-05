Padre Menjivar invita a conocer del Señor

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El sacerdote católico Nelson Menjívar presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En la homilía invitó a los feligreses a conocer verdaderamente al Señor para la salvación.

Esto se logra con la fidelidad hacia el señor predicando la palabra a los demás, según comentó el padre durante su reflexión sobre el evangelio. “Es necesario que le hagamos caso a aquellas palabras del señor de permanecer más tiempo para tener una mejor comprensión de los misterios de la fe”.

El líder religioso sostuvo que cuando lo han invitado a abordar temas como el que este domingo tocó, pregunta a los feligreses sobre qué hace de novedad el cristiano en el mundo. “A veces no logramos responder eso a veces, nos quedamos con cosas más elementales, más de la tangente, pero no logramos dar una respuesta sobre qué es verdaderamente ser cristianos”.

“Alguno podría decir que ser cristiano es únicamente ser buena gente. También, es parte de ello, pero no es lo esencial, ser cristiano significa lo que la misma palabra dice, conocer a Jesucristo; si no conocemos a Jesucristo con toda la intensidad de su vida, no podríamos llamarnos como tal, cristianos ¿cómo profundizamos, por tanto, nosotros en nuestra fe?”, cuestionó el prelado católico.

Para esa profundización, Dios ha elegido a sus pastores, a otros que prediquen su palabra, a otros que sean administradores y a cada uno el Señor le va dando una misión muy particular; “¿cuál es la misión que el señor me ha encomendado a mí?, podríamos preguntarnos”.

En ese sentido, la comunidad de la Cripta, en su procesión de ofrendas, presentó a los Santos Evangelios simbolizando que Jesús pide en la actualidad continuar con la predicación del evangelio, pues es los que mantienen unidos con él; en ese contexto, Jesús se apareció a los apóstoles y les dijo vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura después subió al cielo.

Siempre en la procesión de ofrendas, la comunidad de la Cripta presentó a la Virgen de Fátima simbolizando que el amor maternal de María debe ser una influencia perpetua en las madres terrenales para forjar hijos e hijas fieles al evangelio y compasivos con los demás, y esto tomando en cuenta que en mayo se celebra el mes dedicado a la madre,hoy, por ello, los feligreses honran a la madre de Jesús.