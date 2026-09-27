Padre Guillermo Palacios llama a la conversión auténtica en parábola de los dos hijos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Guillermo Palacios presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su evangelio destacó la continuidad de las parábolas del Evangelio de San Mateo que, por tres semanas consecutivas, han girado en torno a la viña.

“El domingo pasado hablamos del dueño de la viña que salió en diferentes horas a buscar trabajadores. Hoy la parábola nos presenta a un padre que tenía dos hijos y los manda a trabajar en la viña”, explicó.

El próximo domingo, se hablará sobre la parábola con los trabajadores asesinos. “Por tres domingos el Señor nos quiere decir algo importante: dar fruto. Pero no cualquier fruto, sino la uva, la vid”.

El sacerdote subrayó que el mensaje central es la importancia de dar fruto auténtico: “La uva que para que dé fruto, tiene que ser triturada, tiene que ser aplastada. El Señor nos quiere decir algo importante: la necesidad de dar fruto, pero no cualquier fruto, sino el de la vid”.

Al reflexionar sobre la parábola de los dos hijos con el padre quien los manda a trabajar en la viña, Palacios señaló que “uno respondió tajante: ‘No quiero’, pero recapacitó y fue. El otro dijo: ‘Sí, señor’, pero no cumplió. Cuando nosotros somos del diente al labio. Es fácil decirle sí al Señor, lo difícil es hacerlo”.

El sacerdote relacionó esta enseñanza con la parábola del hijo pródigo: pues el hijo mayor hizo lo correcto, pero al final no se alegró con el regreso de su hermano. Es el mismo contraste: decir sí y no cumplir, o decir no y luego recapacitar.

Finalmente, Palacios resaltó el ejemplo de Cristo como modelo de obediencia plena: “Podríamos encontrar un tercer ejemplo: el que dijo sí quiero y sí fue. Ese es Cristo. El Padre le dijo ve a la viña y Cristo dijo sí quiero y sí fue, porque quería cumplir la voluntad del Padre”.

La homilía concluyó con un llamado a la conversión auténtica: “Nos tenemos que preguntar si estamos haciendo la voluntad del Padre en nuestra vida o si solo respondemos de palabra”.

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