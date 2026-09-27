Comandos de Salvamentos celebra 66 años al servicio de los salvadoreños

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Comandos de Salvamentos desarrolló un desfile para celebrar sus 66 años al servicio de la población salvadoreña.

La actividad inició desde el Parque Cuscatlán hasta el edificio administrativo del Ministerio de Gobernación; en esta colorida marcha, participaron cientos de voluntarios y representantes de diversas seccionales a escala nacional.

Es de contextualizar que Comandos de Salvamentos fue fundado el 30 de septiembre de 1960, en ese entonces por 10 integrantes en Ciudad Delgado, antes Villa Delgado. Luego de 66 años de arduo trabajo y estar presente cuando un salvadoreño más lo necesita, la institución de socorro cuenta con más de 1,500 voluntarios en 34 secciones en todo El Salvador.

Carlos Fuentes, vocero de Comandos, señaló sentirse orgullo por pertenecer a esta “familia”, y recordó que solo el hecho de pertenecer a Comandos en tiempos difíciles, era incluso sinónimo de contribuir a la sociedad, ya que un joven voluntario era un delincuente menos en la sociedad y esto, contribuía a su futuro y a la sociedad misma que requería toda la ayuda posible.

Comandos de Salvamentos atiende, aproximadamente 60 emergencias diarias. El dato, aunque puede ser alto, es menor a los casos que atendían cuando las pandillas dominaban los territorios o cuando estaba el conflicto armado.

Comandos atiende a salvadoreños que se encuentran en una situación de peligro y amenaza su vida o su integridad física como accidentes de tránsitos, caídas, desmayos, actos criminales entre muchos casos más. Entre los servicios que ofrece se encuentra el servicio de ambulancia, rescate de montaña, equipo de evacuación en tierra y aérea, clínica asistencias y de emergencias médicas, así como brigadas de salud.

El desfile concluyó en el Ministerio de Gobernación con un acto de reconocimiento a varios voluntarios y periodistas que cubren a Comandos de Salvamento en su trabajo.

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