VAMOS celebra Asamblea Extraordinaria y juramenta vacantes en CEP y Tribunal de Honor

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este domingo, se realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria efectuada por los asambleístas del partido VAMOS, la sesión, la convocó Claudia Ortiz y otros 6 secretarios 5 días atrás; este organismo del partido vería la situación del partido y juramentar las vacantes en la CEP y el Tribunal de Honor.

Es de recordar que el martes por la noche, 7 secretarios nacionales de la CEN, incluida Claudia Ortiz sesionaron y convocaron a una Asamblea Nacional Extraordinaria para tratar temas internos

“El 22 de septiembre, activando el artículo 24 que instruye que, por medio de la solicitud escrita de siete secretarios nacionales, se puede convocar a reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, este, sesionó válidamente ese día, tomó una serie de acuerdos con la intención de remediar y sanar la crisis institucional que vive el partido político VAMOS, y en ese sentido uno de los pasos que se hicieron fue hacer la convocatoria a todos los miembros asambleístas para este domingo”, dijo Ortiz en declaraciones a la prensa.

Entre los acuerdos que se tomarían este domingo están: las vacantes de la Comisión Electoral Permanente (CEP) y del Tribunal de Honor y Disciplina: en la CEP, habría solo un miembro cuando deben ser 3, y en el Tribunal 2 personas, cuando deben ser 5.

El jueves 24 de septiembre, la secretaria general del partido, Cesia Rivas, notificó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la integración de la CEP para que ellos puedan convocar a elecciones internas para elegir a autoridades partidarias. Sobre el nombramiento y juramentación de los integrantes de la CEP “lo hizo la Asamblea Nacional conforme a convocatoria del Consejo Ejecutivo Nacional en funciones”, dijo Cesia. Sin embargo, no se especificó en qué momento la Asamblea Nacional sesionó y decidió estos nombramientos.

Sobre el tema, Claudia Ortiz señaló que en la opinión pública se dice que “hay dos CEN”; sin embargo, la legisladora aclaró que “hay un solo Consejo Ejecutivo Nacional”, lo que si hubo fueron reuniones “sin los requisitos estatutarios necesarios”.

Por lo tanto, las reuniones que dieron como desenlace a esa Asamblea Nacional y esa inscripción (al TSE) que se dio durante la semana, “no tienen validez” porque “no fueron realizadas bajo los procedimientos que los estatutos establecen”, según comentó Claudia Ortiz.

“Por eso, el Consejo Ejecutivo Nacional que bajo el artículo 24 se activó con la solicitud de siete secretarios sesionó y convocó el día 22 de septiembre y hoy cinco días después estamos acá celebrando esta Asamblea Nacional Extraordinaria”, remarcó la legisladora.

Según información proporcionada a Diario Co Latino, la Asamblea Nacional juramentó a Sandra Barillas, Sandra López, Jacob Montano y Víctor Chicas como miembros de la Comisión Electoral Permanente y para el Tribunal de Honor: Melvin Barrera, Sandra Cañada y Carlos Ramírez.

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