La diáspora salvadoreña reivindica la vigencia del pensamiento de monseñor Romero

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Concepción Burgos

Colaborador

La Comunidad Salvadoreña Consciente se reunió este sábado 26 de septiembre en Västerås, Suecia; con integrantes de la diáspora salvadoreña para reflexionar sobre el pensamiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su relación con las luchas populares de su tiempo y la vigencia de su legado frente a los desafíos actuales de El Salvador.

La actividad reunió a integrantes de la comunidad salvadoreña y personas interesadas en conocer y analizar el legado de Romero. Más que un acto conmemorativo, el encuentro buscó abrir un espacio de diálogo sobre lo que significó su pensamiento dentro de la historia salvadoreña y las preguntas que ese legado continúa planteando en el presente.

La jornada comenzó con la presentación de Comunidad Salvadoreña Consciente, sus objetivos y las razones que motivaron la creación de este espacio. La iniciativa surge con el interés de nuclear y articular a la diáspora salvadoreña en Europa, generando espacios de encuentro, reflexión, participación y organización desde los cuales quienes viven fuera del país puedan mantener sus vínculos con El Salvador y aportar, desde sus distintas experiencias, al proceso de nuestro pueblo salvadoreño.

¿QUÉ PENSARÍA ROMERO FRENTE A LA REALIDAD ACTUAL?

Una de las primeras reflexiones del encuentro partió de una pregunta sencilla, pero de enorme actualidad: ¿Cuál sería el pensamiento de Monseñor Romero frente a la realidad que vive actualmente El Salvador?. Las personas participantes compartieron sus opiniones y reflexionaron sobre la vigencia de su pensamiento, su cercanía con los sectores populares, la defensa de la dignidad humana y el compromiso con quienes sufrían las consecuencias de la desigualdad, la represión y la violencia.

La discusión permitió abordar a Romero no únicamente como una figura histórica o religiosa, sino desde las interrogantes que dejó su experiencia: la relación entre fe y realidad social, el papel de los cristianos frente a las injusticias y la vinculación entre compromiso cristiano, organización popular y transformación social. De esta manera, el conversatorio puso en diálogo la memoria histórica con el presente salvadoreño.

RECUPERAR UNA HISTORIA POCO CONOCIDA: LA CONIP

Uno de los momentos centrales de la actividad fue la presentación del historiador salvadoreño Samuel Alexander García Cortez, quien ha dedicado parte de su trabajo académico a investigar las relaciones entre religión y política en El Salvador, particularmente durante las décadas de 1970 y 1980.

Su exposición tuvo especial relevancia porque permitió acercarse a una experiencia poco conocida por las nuevas generaciones: la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” (CONIP). La CONIP fue constituida por sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos provenientes de experiencias pastorales desarrolladas durante los años anteriores y vinculadas estrechamente con las comunidades populares.

Su surgimiento estuvo relacionado con un proceso mucho más amplio vivido por sectores de la Iglesia salvadoreña durante las décadas de 1960 y 1970: comunidades cristianas de base, sacerdotes y agentes pastorales comenzaron a vincular cada vez más la vivencia de la fe con las condiciones concretas en las que vivían campesinos, trabajadores y comunidades empobrecidas.

Después del asesinato de Romero, la CONIP buscó mantener parte de aquella experiencia pastoral y acompañar a los sectores cristianos involucrados en el intenso proceso social y político que atravesaba El Salvador. La historia de la CONIP muestra, al mismo tiempo, la complejidad de aquel período. Sus integrantes tuvieron distintos grados de relación con las organizaciones revolucionarias salvadoreñas: hubo militantes, colaboradores y simpatizantes, por lo que aquella experiencia no puede reducirse a una única forma de participación política.

CRISTIANISMO Y COMPROMISO SOCIAL

La presentación permitió colocar sobre la mesa uno de los debates más importantes de aquella generación: ¿qué significaba ser cristiano en una sociedad marcada por enormes desigualdades, represión y violencia política?. Para numerosos integrantes de aquellas comunidades, la fe dejó de entenderse exclusivamente como una experiencia individual.

La pobreza, las condiciones de vida de los campesinos, la situación de los trabajadores, la persecución y la violencia se convirtieron también en problemas sobre los cuales los cristianos consideraban necesario tomar posición. De esa experiencia surgieron comunidades, movimientos pastorales y diferentes formas de participación social y política.

El asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980 significó un punto decisivo para muchos de aquellos cristianos. La CONIP nació ese mismo año, intentando continuar y coordinar parte del trabajo pastoral popular que se había desarrollado durante el período anterior. Su trayectoria se desenvolvió posteriormente en condiciones extremadamente difíciles: guerra, clandestinidad, persecución, desplazamientos y profundas disputas dentro del propio movimiento revolucionario terminaron afectando su desarrollo.

Recuperar esa historia permite comprender que el legado de Romero no terminó con su asesinato, continuó expresándose, de diferentes maneras y no sin contradicciones, en comunidades y personas que intentaron mantener viva una concepción del cristianismo comprometida con la realidad de los sectores populares.

ROMERO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA PENSAR EL PRESENTE

La presentación de Samuel Alexander García Cortez permitió regresar entonces a la pregunta con la que había comenzado el conversatorio: ¿qué significa recuperar el pensamiento de Romero en el presente?. La actividad no pretendió ofrecer una respuesta única, por el contrario, buscó generar preguntas. ¿Qué diría Romero frente a la realidad salvadoreña actual? ¿Dónde estarían hoy los pobres a los que dirigió buena parte de su mensaje? ¿Qué significa actualmente defender la dignidad humana? ¿Qué responsabilidad tienen los cristianos, las organizaciones sociales y las comunidades frente a las injusticias de nuestro tiempo? Son preguntas que permiten evitar que la memoria de Romero quede reducida exclusivamente a una conmemoración.

Estudiar experiencias como la CONIP permite, además, comprender que alrededor de Romero existió un proceso social mucho más amplio, protagonizado por sacerdotes, religiosas, laicos, campesinos, trabajadores y comunidades que intentaron relacionar su fe con la transformación de las condiciones concretas de vida de la población.

RECUPERAR LA MEMORIA DESDE LA DIÁSPORA

Realizar esta discusión en Västerås, Suecia, tuvo un significado particular. Decenas de salvadoreños han tenido que salir de El Salvador por la situación política actual, además miles viven en el exterior ante la búsqueda de oportunidades por la crisis económica. Sin embargo, emigrar no significa necesariamente romper los vínculos con la historia, la cultura y los problemas de El Salvador.

Quienes forman parte de la diáspora llevan consigo experiencias, recuerdos y vínculos con el país. Al mismo tiempo, nuevas generaciones de salvadoreños están creciendo fuera de nuestras fronteras. Por eso resulta importante generar espacios donde nuestra historia pueda conocerse, discutirse y transmitirse. Hablar de Romero y conocer experiencias como la CONIP significa también recuperar una parte de la memoria histórica salvadoreña desde la diáspora.

COMUNIDAD SALVADOREÑA CONSCIENTE: UN ESPACIO QUE COMIENZA A CAMINAR

La jornada concluyó con un momento para compartir entre las personas asistentes, conversar y fortalecer los vínculos surgidos alrededor de la actividad.

Ese momento expresó también uno de los propósitos fundamentales de Comunidad Salvadoreña Consciente: construir comunidad. La iniciativa surge con el interés de nuclear a la diáspora salvadoreña en Europa y generar espacios donde sea posible hacer un encuentro como salvadoreños, preservar los vínculos culturales, conocer la historia, analizar la realidad salvadoreña y debatir sobre las formas en que es posible contribuir al proceso de liberación del pueblo salvadoreño.

El conversatorio realizado este sábado en Västerås constituye un paso en ese camino. Hablar de Romero permitió hablar de la historia salvadoreña. Conocer la investigación sobre la CONIP permitió recuperar una experiencia poco conocida de organización cristiana y popular. Y hacerlo desde Suecia permitió colocar sobre la mesa otra pregunta necesaria: ¿qué papel puede desempeñar la diáspora salvadoreña en la construcción del presente y el futuro de nuestro pueblo?. Ese es precisamente uno de los debates que Comunidad Salvadoreña Consciente quiere contribuir a mantener abierto

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