Padre Guillermo Palacios llama a descansar en Jesús

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Guillermo Palacios presidió la homilía de este domingo en la cripta de catedral metropolitana de San Salvador; en su mensaje sostuvo que los feligreses deben descansar en el señor y no en otros sitios para intentar llenar esos vacíos.

“En la vida de la iglesia y en la predicación del evangelio no hay descanso, sino que siempre, el cristiano debe trabajar por su salvación, debe estar siempre sudando la camisa por el reino de los cielos”, inició el padre durante la homilía de este domingo.

No se vale entonces decir, “me voy a tomar un descanso de la iglesia, no voy a ir cierto tiempo, voy a descansar, es que la iglesia no te puede cansar, Jesucristo no te puede cansar”.

Por eso, el Señor invita a descansar, pero en el sentido cristiano, es decir, descansar en Jesucristo; “cuando descansas en Jesucristo es confiando en él y entregándole todo lo que te preocupa, que sea él quien tome las riendas.

