OVNI Nocturno San Salvador 28JUL019

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

El Sábado 13JUL019 Suplemento Cultural 3000 1501 publicamos el avistamiento del 04JUL019 OVNI DIURNO San Salvador https://youtu.be/M3acOv1xlSo

Ahora publicamos el segundo avistamiento en la misma zona, pero nocturno el 28JUL019, a las 19:59:55 si observan las fotografías el registro marca la secuencia 55,56, 57, 58 centésimas de segundo.

Al comparar las coincidencias del primero y segundo suceso encontramos: 1° la secuencia acontece en el mismo minuto, los desplazamientos de los OVNI son ascendentes 2° su velocidad le hace invisible al ojo humano, pero no a la cámara 3° el OVNI está rodeado por un brillo blanco en su entorno.

El OVNI del 28JUL019 emerge del fondo del puente, hace un giro en “L” y luego una trayectoria diagonal, su tamaño no puede apreciarse bien, no obstante, al ampliar la imagen fotográfica parece un diamante o un objeto esférico que irradia luz neón, las fotografías y videos muestran este efecto.

Debo anotar una extraña sensación previa al caso, en el OVNI nocturno, unos segundos antes “me pareció” que dos luces diminutas como laser rojas paralelas cruzaban a mi derecha sobre el auto, eso hizo que cambiara de carril hacia la derecha en la carretera, a diferencia del primer avistamiento del 04JUL019 Diurno donde una mancha o basura naranja cruzó mi vehículo a la izquierda, momentos después ocurría el fenómeno, en ambas ocasiones el video no muestra nada. Esa noche de casualidad tenía mucha prisa por llegar a casa, quizás no de hacerlo me perdía grabar el suceso.

Las fotografías a continuación muestran mis argumentos con un gráfico de vuelo.

Pensar que dos días después el 30JUL019 despertamos con el corazón en las manos por un sismo grado 6, que al igual que los OVNIS son impredecibles, por eso debemos estudiarles. Los siguientes son los videos del segundo avistamiento.

OVNI Nocturno San Salvador

Trayectoria

Pausa en trayecto

amazon.com/author/csarcaralv