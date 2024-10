Orsi y Delgado desafiados al balotaje en Uruguay

Por Gerardo Laborde

Los festejos y lamentos tras la jornada electoral en Uruguay fueron fugaces para los equipos de campaña del opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio, FA) y del oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN), luego de que el resultado de las elecciones presidenciales los obliga a disputar un balotaje el próximo 24 de noviembre.

“Todos ganaron algo y todos perdieron algo”, evaluó el sociólogo y consultor político Federico Irazábal en entrevista con Xinhua.

El centroizquierdista FA, que gobernó durante 15 años hasta el 2020, fue el domingo la primera fuerza política, con el 43,94 por ciento de los votos, pero no superó el 50 por ciento para evitar el balotaje.

En la otra vereda, el PN, que está en el poder con el presidente Lacalle Pou desde el 2020, cosechó el 26,77, y su principal socio, el Partido Colorado (PC) con su abanderado Andrés Ojeda conquistó el 16,03. El PN y el PC, sumados a Cabildo Abierto y Partido Independiente, que esta vez llegaron en total a casi un 5 por ciento, compitieron por separado en la primera vuelta, pero conforman la Coalición Republicana (CR), de centroderecha, que apoyó la gestión de Lacalle Pou, y en la segunda vuelta anunciaron su respaldo a Delgado.

De hecho, los partidos de la CR sumados superan por poco al FA. Sin embargo, como la CR no es un partido, el sistema de representación usado en Uruguay para asignar las bancas de la próxima legislatura los dejó en el Senado en minoría ante el FA, mientras en Diputados ninguno de los dos grandes bloques tendrá mayoría propia. Para Irazábal, “el FA perdió la oportunidad de tener la mayoría parlamentaria, por muy poco, en Diputados. Y perdió la posibilidad de ganar en primera vuelta, aunque estaba un poco distante”.

En tanto, “el PN mantuvo la votación (respecto a las anteriores elecciones de 2019), perdió algún espacio en Diputados y Senadores. Pero ganó la posibilidad de ser el que represente a la coalición en el próximo balotaje”, señaló.

“El PC es el que más ganó porque aumentó en un senador, aumentó en cuatro diputados, mejoró su votación respecto de 2019, posicionó un candidato nuevo, pero también perdió la oportunidad de disputar el balotaje”, planteó el analista.

El gran vencedor fue Identidad Soberana, el partido del abogado antisistema Gustavo Salle, que pasó a tener el 2,6 por ciento y dos bancas en Diputados y será “el fiel de la balanza”.

Los resultados abren un nuevo escenario y obliga a cambios de estrategias. “Evidentemente las campañas tanto del FA como la del PN no lograron contagiar a los votantes”, opinó Irazábal. Tanto Orsi (de 57 años), un docente de historia que gobernó durante una década el departamento clave de Canelones (sur), como Delgado (55), quien fue diputado, senador y secretario de la Presidencia durante este mandato, son reconocidos como figuras de “diálogo” y “articulación”. El analista se sorprendió porque con un presidente con altos niveles de aprobación como Lacalle Pou el PN “no logra mejorar su votación respecto a 2019”. “Evidentemente el candidato no es un candidato que transmita y seguramente la gente que lo apoyó habrá pensado en el equipo, la estabilidad y en la figura del presidente”, apuntó.

Por el lado de Orsi, se hizo “una campaña también para el ‘cero a cero’, para no perder”.

Los programas de los principales partidos tuvieron más coincidencias que diferencias y apuestan por la estabilidad económica y las políticas sociales del Estado.

A decir del experto, en el discurso del domingo ante sus militantes se vio un Orsi “más tranquilo y desenvuelto” con “un poco más de conexión con la gente y apeló a algunos elementos de identidad nacional y de unidad”.

De cara a la segunda vuelta, Irazábal señaló que “el FA no va a perder ninguno de los votos que tuvo en la primera vuelta”.

“Pero la coalición tiene un desafío muy fuerte que es primero mantener ese 46 o 47 por ciento que tiene en total y evitar que se ‘le fuguen votantes’”, dijo.

Sobre los “8 o 10 puntos” que las encuestas previas marcaban de diferencia a favor de Orsi sobre Delgado en una eventual segunda vuelta, Irazábal señaló que “probablemente se reduzcan bastante”, aunque “hoy quien tiene la mayor probabilidad de ganar el balotaje es el FA, que se acercó al 45 por ciento”.

“Hay casi un 3 por ciento de votos de IS, que no son de nadie, un 3,5 que suman los partidos chicos que no integran la coalición ni el FA, y un 2 por ciento de votos anulados o en blanco”, indicó.

También estarán en disputa votantes de partidos de la CR. “Ahí va a estar la pelea”, concluyó Irazábal.

