Organizaciones piden al Hospital de la Mujer que entregue información médica de Ruth López

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones civiles presentaron este martes una carta al director del Hospital Nacional de La Mujer ‘María Isabel Rodríguez’, donde solicitan que se entreguen los resultados de los exámenes realizados a la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, quien permanece bajo custodia del Estado.

La vocera del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Lourdes Palacios, señaló que “es evidente” que se trata de forma cruel a Ruth López y a su familia, ya que no han sido informados de los resultados del estudio de biopsia desde hace más de dos meses.

La abogada y defensora de derechos humanos fue detenida en mayo de 2025, acusada, primeramente, de peculado de dinero, luego de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta el momento, no se ha desarrollado la audiencia luego de más de un año. En mayo de este año, se conoció que López fue trasladada e internada en el Hospital de la Mujer para eliminar nódulos de los que se desconoce si son malignos. Ya pasaron dos meses de esa intervención y las organizaciones consideran que es “tiempo suficiente para tener los resultados”.

“Ruth López ha sido atendida en el sistema de salud con discriminación al no proporcionársele los datos relacionados con su salud y ha sido tratada con violencia, pues el hospital (de la Mujer) y también el centro penitenciario han tardado más de dos meses en proveerle un tratamiento de acuerdo con los resultados de su biopsia”, dijo Palacios.

Por lo cual, se desconoce la condición de salud, lo que ha generado una grave situación de incertidumbre y angustia, “vulnerando el derecho de la familia a estar informada y a acompañarla en este tipo de procedimientos médicos. Por lo anteriormente expuesto y en solidaridad con la familia, le solicitamos otorgar la información detallada sobre la condición actual de Ruth Eleonora López Alfaro, el tratamiento realizado, sus resultados y el consentimiento otorgado. Asimismo, se le facilite la documentación clínica necesaria para garantizar su adecuado seguimiento”, llamó Lourdes Palacios.

Toda esta situación, a juicio de Palacios, “es tortura y trato cruel. Además, se estarían violentado las Reglas Nelson Mandela, las cuales establecen que la información médica, está por encima de las autoridades carcelarias.

“En el caso de Ruth López, se está violentando la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, como también las reglas de Nelson Mandela”, explicó.

Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista, señaló que el Gobierno, con el régimen, golpea significativamente a las mujeres “aunque su discurso sea diferente”. “Su discurso dice que las mujeres estamos más seguras, que las mujeres ya no tenemos de qué preocuparnos y en el pasado hemos tenido casos de mujeres violentadas en el sistema carcelario, ¿cuál es la diferencia? Eran mujeres pobres, eran mujeres estigmatizadas”, dijo.

“Ahora tenemos una profesional (Ruth López) múltiplemente premiada a nivel internacional, una mujer que se caracterizó siempre por su solidaridad y su compromiso con las luchas de las mujeres y del pueblo, y ahora ella es la que está siendo violentada sometida a trato cruel e inhumano que puede catalogarse como tortura”, destacó Rodríguez.

Como organizaciones unidas han denunciado a nivel nacional e internacional que Ruth López no solo es víctima de un encarcelamiento “injusto y de persecución por sus ideas”, sino que, además, está siendo “sometida a tortura y a trato cruel e inhumano”.

Por ello, exigió que a la familia se le entregue la información y que se le brinde el derecho a la salud. “Ninguna ley salvadoreña establece que una persona privada de libertad tenga que ser violentado todos sus derechos. Solamente han perdido el derecho a la libre circulación. Después, tienen derecho al resto de derechos que la Constitución y que la Declaración Universal reconoce a las personas”, enfatizó Roxana Rodríguez.

Ericka de León, del movimiento Mujeres Sindicalistas en Resistencia, señaló que el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social “ha incumplido su deber”. “El Ministerio de Salud está cayendo en violencia institucional, en violencia de Estado y hasta en terrorismo de Estado”, dijo. Agregó que con la actitud de negarle los resultados a López y su familia, se le niega la salud oportuna a la defensora de derechos humanos.

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