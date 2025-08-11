Organización antifascista expresa respaldo a presidente de Venezuela

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La Organización Internacional Antifacista expresó su solidaridad y respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la injerencia del gobierno de Estados Unidos, que implementa una estrategia para desestabilizar el país y desprestigiar a sus líderes.

En un comunicado emitido este domingo, la organización denuncia las acciones de la Casa Blanca como “parte de la desesperada y miedosa ofensiva permanente del imperialismo estadounidense contra los pueblos libres, una estrategia mafiosa diseñada para intimidar, manipular y fabricar mentiras que sirvan de coartadas a sus planes de saqueo y dominación”.

El texto cataloga al gobierno estadounidense como “la más grande organización criminal de la historia contemporánea” y asegura que “la declaración de Pam Bodi, fiscal general de los Estados Unidos, es solo un episodio más de su guion fascista”.

Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar al jefe de Estado venezolano, a quien acusó sin presentar pruebas, por mediación de la fiscal Bodi, por supuestos vínculos con el narcotráfico y las bandas criminales.

Las acusaciones contra Maduro generaron contundentes respuestas por parte de políticos, instancias de gobierno, integrantes de la sociedad civil y oranizaciones dentro y fuera de la nación suramericana.

