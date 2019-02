Optimismo inmortal

[email protected]

Un amigo envió un texto en el que explicaba con elevado razonamiento y como en un extracto de sapiencia, que estos países no están preparados para enfrentar a los gigantes mediáticos, no se trata sólo de una invasión cultural imperialista, sino de la conformación del razonamiento de las masas.

Sin un permiso más que el de la admiración por tan profundo dato transcribimos lo que puede aclararnos en detalle lo que podría estar oscuro para muchos. Y para incentivarnos a ver desde otra perspectiva lo que ocurrió ayer en una jornada electoral, nos explica:

-Hay demasiado pensamiento mágico en las mentes de los salvadoreños. Nuestros intelectuales no poseen herramientas para ese analizar y contrarrestar esta avalancha digital.

Las luchas populares son borradas en un torrente de bits y surgen dirigentes prefabricados. La catástrofe alcanza a la educación y genera pobres niveles de razonamiento en nuestros jóvenes. Esta falta de preparación del país es un proceso de madurez intelectual que no puede acelerarse artificialmente.

Tampoco lo puede hacer Nayib. La izquierda ha mordido el polvo en estas elecciones desde un aspecto cuantitativo, pero a diferencia de los votos de GANA o ARENA, un gran porcentaje de votos del Frente es una historia de luchas sociales, riquísima, pero enterrada en este momento, en los ministerios, en labores burocráticas. ¿Cuántas veces no hemos visto a dirigentes del Frente encerrarse en razonamientos de destinos fatales de la historia?

Nayib ha representado una esperanza para la gente. Pero, ¿hasta qué punto esta esperanza es un optimismo prefabricado, frente al duro camino adelante? Lo que tendría que hacer el Frente es utilizar esta ilusión, quien sabe si de corta vida, para darle realismo.

No matarla, como no se mata la ilusión de un niño que la necesita para poder crecer y pensar. No se le dice a un pobre que se va a morir de hambre, uno se pone a buscar soluciones con él para solucionar el hambre. Hoy nos alegramos que nuestro sufrido pueblo tiene una esperanza.

No podemos dejar de ver esta realidad que no es tan sencilla a simple vista. ¿Qué elementos nuevos podemos plantear para darle un mejor movimiento a las transformaciones que nuestro país necesita? ni un paso atrás, necesitamos darle a la izquierda, sus verdaderos fundamentos, el FMLN actual requiere cambios profundos.