Oposición cuestiona presupuesto de elecciones 2027

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Con 57 votos a favor y uno en contra (Claudia Ortiz) la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $125.3 millones para el evento electoral 2027 en el territorio nacional. Con la misma cantidad de votos a favor y en contra se aprobaron $46.7 millones para financiar el evento electoral en el extranjero; ambos suman $172 millones. Sin embargo, el TSE no ha dado a conocer su plan de elecciones ni ha publicado el detalle del presupuesto.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó el presupuesto para ambos eventos el pasado lunes en la Comisión de Hacienda; en esa oportunidad informó que solicitó a Hacienda $172.1 millones para las elecciones 2027, pero con las modificaciones a la Carta Magna para extender el periodo presidencial a 6 años y que la elección presidencial se unificaría a las legislativas en 2027, solicitó a Hacienda otros $8.5 millones para esa unificación. Empero el decreto aprobado se fue tal cual con los $172.1 millones, por lo que no se sabe qué pasará con los otros $8.5 millones restantes.

Sobre el tema el diputado de ARENA, Francisco Lira, enlistó varias situaciones, una de ellas es que no existió una planificación, “¿Cómo es que hace una semana dijeron que eran $172.1 millones? a los días ya dijeron que son más de $180 millones. Yo creo que el pueblo salvadoreño necesita seriedad a la hora de los cálculos de lo que va a costar una elección electoral en nuestro país”.

Lira recordó que para la elección de 2024 (Presidencia, Asamblea, Alcaldías y Parlacen), se gastaron $129.3 millones, un monto mucho menor que lo ahora proyectado. “Ahora $180 millones sin Parlamento Centroamericano y sin segunda vuelta (y en una sola jornada electoral) es un tema de un gasto exagerado”, comentó.

Son $51 millones más los que costaría la elección en 2027 con respecto a la de 2024; el oficialismo alardeó que en 25 años, unificar las elecciones presidenciales con las legislativas cada 6 años, El Salvador se ahorraría aproximadamente $500 millones.

Al respecto, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que no se debe olvidar que las elecciones presidenciales en 2027 “se han unido de forma ilegal” a las legislativas y municipales. A juicio de la legisladora, es “una flagrante violación a nuestra Constitución y a la soberanía del pueblo salvadoreño”, ya que la Asamblea recortó el periodo presidencial a tres años para unificar las elecciones en 2027, reformó la Carta Magna para extender el periodo de presidencial y eliminar la segunda vuelta electoral.

“Si querían cambiar la forma de gobierno y la forma de hacer elecciones, había que ir a una Asamblea Constituyente (electa para cambiar la Constitución)”, dijo la opositora.

Ortiz también mostró su preocupación ya que se aprueba un presupuesto extraordinario para elecciones, “pero el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho público el PLAGEL (Plan General de Elecciones) que es donde están todos los programas, las actividades y la planificación técnica que debe llevarse a cabo para el evento electoral. Entonces, hace falta transparencia de esa información que forzosamente debería ser divulgada”.

