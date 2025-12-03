EEUU iniciará ataques contra traficantes de drogas en Caribe «muy pronto», dice Trump

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy martes durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca que su administración iniciará «muy pronto» los ataques terrestres contra traficantes de drogas en el Caribe.

«Vamos a empezar a realizar esos ataques en tierra. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman», dijo Trump en la reunión. «Vamos a comenzar esto muy pronto».

El jueves por la noche, en su mensaje a los soldados estadounidenses por el Día de Acción de Gracias, Trump dio las gracias a la 7° Ala de Bombarderos de la Fuerza Aérea por su trabajo para «disuadir a los narcotraficantes venezolanos» y anunció que «se ha detenido en cerca de 85 por ciento por mar… y empezaremos a detenerlos por tierra».

«Además, la tierra es más fácil, pero esto va a comenzar muy pronto», dijo Trump desde su residencia en Mar-a-Lago.

Desde el 2 de septiembre, el Pentágono ha perpetrado al menos 21 ataques de los que se sabe contra presuntas embarcaciones con drogas en el Caribe y el este del océano Pacífico, los cuales han cobrado la vida de al menos 83 personas a bordo.

En los últimos meses, Washington ha desplegado cerca de una docena de buques de guerra, entre ellos el importante portaaviones USS Gerald R. Ford, y cerca de 15.000 soldados en el mar Caribe, el cual tiene una porción significativa de costa con Venezuela. La región no había registrado una presencia militar estadounidense tan masiva como esta en al menos tres décadas.

Los críticos de estas acciones, incluyendo a múltiples legisladores del Capitolio en Estados Unidos, se han preguntado si esta lucha contra las drogas es en efecto el único motivo estadounidense, y han cuestionado también la legalidad de los ataques militares estadounidenses en el Caribe durante meses.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, niega tener vínculos con el comercio de drogas y ha acusado a Estados Unidos de «fabricar» una guerra encaminada a lograr un cambio de régimen en el país.

