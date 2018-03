ONU lanza en México premio en reconocimiento de periodistas asesinados

Compartir ! tweet





México/AFP

Sofia Miselem

La ONU lanzó en México un premio en memoria de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en 2017, para reconocer a comunicadores por su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

El premio Breach-Valdez busca “reconocer la carrera de periodistas mexicanos que más se han destacado en la defensa de los derechos humanos”, dijo en rueda de prensa Giancarlo Summa, director de la oficina de Información de Naciones Unidas en México.

Breach, que era corresponsal del diario La Jornada en el violento estado de Chihuahua (norte), era reconocida por sus investigaciones de los presuntos nexos del poder político con el crimen organizado.

El viernes se cumple un año de que fuera asesinada a balazos, a plena luz del día, cuando esperaba a su hijo a bordo de su automóvil.

Valdez, fundador del semanario Riodoce del norteño estado de Sinaloa, corresponsal de La Jornada y colaborador de la AFP durante una década, fue también asesinado a balazos, a plena luz del día y en la calle, cerca de su oficina en su natal Culiacán.

Valdez fue la voz que rompió el silencio para denunciar al crimen organizado en Sinaloa, feudo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora encarcelado en Estados Unidos. Su trabajo fue distinguido en 2011 con el premio a la Libertad de Expresión del Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York.

“Queremos combatir el olvido, combatir la normalización de esta violencia para que no estemos preguntado cada mes quién será el siguiente”, dijo de su lado Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

José Reveles, periodista especializado en asuntos del crimen organizado y quien apadrina este premio, recordó que de acuerdo con el informe presentado esta semana por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se han multiplicado los ataques a la libertad de expresión.

“No sólo no se están frenando (las agresiones), no sólo no se están previniendo, no sólo no se están investigando, sino que se están multiplicando de manera preocupante”, dijo Reveles al subrayar que las fiscalías son incapaces de resolver estos crímenes pues más de 90% siguen impunes.

Sin parar

Más de 100 comunicadores han sido asesinados en México desde 2000, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

En 2017 fueron asesinados por lo menos 11, según la organización Reporteros Sin Fronteras. En este 2018 se cuentan por lo menos dos, el último de ellos Leobardo Vázquez, asesinado a balazos la noche del miércoles en el estado de Veracruz, uno de los más peligrosos para los comunicadores.

“No hay ningún indicio de que los crímenes contra periodistas vayan a parar. Que este premio que hoy surge sirva para que todos los periodistas valientes del país sigan dando la batalla”, dijo Griselda Triana, la viuda de Valdez.

Este premio también es patrocinado por la UNESCO, la embajada de Francia en México, la AFP y la Universidad Iberoamericana (privada).

Con él, dijo por su parte Sylvain Estibal, director de AFP México, se contribuirá a dar “un reconocimiento internacional a periodistas mexicanos, dar a conocer la situación de la prensa” en este país en una época “peligrosa y complicada” para los comunicadores pues hay una pérdida de confianza hacia la prensa en medio de noticias falsas.

El premio será entregado el 3 de mayo, día internacional de la libertad de expresión. Se premiará con un viaje a París, donde el galardonado participará en foros sobre libertad de expresión, y una beca para especialización en temas relacionados al periodismo.