OMM lanza advertencia urgente sobre crisis climática en América Latina y Caribe

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SAO PAULO/Xinhua

El informe «Estado del Clima en América Latina y el Caribe», de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), fue presentado este lunes en Brasil con advertencias sobre el aumento de las temperaturas globales, la intensificación de eventos extremos y el deterioro de los glaciares andinos.

En la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un encuentro que reunió a autoridades, científicos y representantes del sistema de Naciones Unidas, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el informe no es solo un documento científico, sino un llamado urgente a la acción climática.

«Nos pide fortalecer las observaciones, invertir en servicios, abordar las brechas en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó.

El ministro de Agricultura y Ganadería brasileño, Cleber Soares, por su parte subrayó el papel del Instituto de Meteorología (Inmet) en la generación de información y alertas climáticas para el país, y destacó el trabajo de los equipos técnicos involucrados en el monitoreo.

Soares señaló que no es posible hablar de resiliencia climática sin considerar los pilares de mitigación, adaptación y sostenibilidad, y recordó las políticas de agricultura de baja emisión de carbono implementadas por Brasil desde 2010 a través del Plan ABC.

El informe fue presentado por el climatólogo José Marengo, del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), quien advirtió que las temperaturas en 2025 se mantuvieron por encima del promedio histórico, mientras que los glaciares andinos continúan perdiendo masa, lo que compromete la seguridad hídrica de la región.

El reporte también alertó sobre el aumento del nivel del mar en zonas del Atlántico y el Caribe y la intensificación de eventos extremos como lluvias intensas, sequías, olas de calor y ciclones tropicales.

El documento advierte además que 2025 ya figura entre los años más cálidos registrados y que las proyecciones de la OMM indican una alta probabilidad de nuevos récords de temperatura hacia el final de la década.

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