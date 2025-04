Oficialismo modifica el RIAL para eliminar la “abstención” en votaciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En la sesión plenaria de este martes, los oficialistas y aliados aprobaron reformar el artículo 86 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) para modificar la modalidad de votación y suprimir la opción de “abstención”. Los legisladores podrán votar únicamente «a favor» o «en contra».

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, comentó que actualmente se tiene “las abstenciones”, “votos en contra” y votos a favor”, y la idea y consideración de esta propuesta es que “en estos momentos de coyuntura de la historia que estamos construyendo acá en nuestro país, es importante que ustedes salvadoreño, de manera clara sepan cual es la postura de los 60 diputados que conformamos esta Asamblea Legislativa y que representamos a los 14 departamentos”.

“En las votaciones como el régimen de excepción la votación tiene que ser -sí, estoy de acuerdo- o – no estoy de acuerdo- (…) nosotros tenemos que ponernos claros, somos o no somos; -esta es la visión de país que yo quiero- o -esta es la visión de país que yo no quiero-“, comentó Castro.

Los oficialistas reformaron el Reglamento Interno de la Asamblea (RIAL) en su artículo 86 para agregar un inciso, el cual reza de la siguiente manera: “las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presenta a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...