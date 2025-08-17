Observadores europeos reportan normalidad en comicios de Bolivia

Compartir

La Paz/Prensa Latina

El jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Davor Steir, aseguró hoy que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y en un ambiente de tranquilidad en todo el país.

“Lo que hemos visto es que se ha respetado el derecho al secreto del voto, no hemos registrado incidentes de campaña de proselitismo en los recintos electorales o sus alrededores (…)”, afirmó Steir.

Informó el líder de los veedores procedentes de Europa que su equipo ha notado una gran presencia de delegados de organizaciones políticas, lo cual, según consideró, da más transparencia a todo el proceso electoral.

En declaraciones a la prensa, cifró en 120 los observadores de ese continente que se encuentran desplegados en los diferentes recintos electorales, y permanecerán hasta el cierre de mesas y el escrutinio de votos.

Agregó que, posteriormente, se trasladarán a los tribunales departamentales y al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Steir adelantó que el próximo martes se presentará un informe completo sobre la campaña electoral y la jornada de votación.

“En general, no ha habido mayores incidentes durante la jornada electoral. En las redes sociales se han registrado algunas situaciones, pero informaremos todo el martes”, anticipó.

Al referirse a la presencia de integrantes de su equipo en la región de El Chapare, donde se reportaron incidentes atribuidos a grupos afines al expresidente Evo Morales, indicó que los observadores de la UE no reportaron contratiempos.

Insistió en que la votación transcurre de manera tranquila y organizada.

Enfatizó Steir en el compromiso de su delegación con la neutralidad y la imparcialidad en el seguimiento del proceso electoral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...