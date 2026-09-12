Obispos salvadoreños concluyen visita ad limina apostolorum con encuentro con el papa León XIV

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El papa León XIV recibió una audiencia privada a una comitiva de obispos salvadoreños que concluyeron su visita ad limina apostolorum, desarrollada en Roma desde el lunes 7 de septiembre. Entre los representantes religiosos salvadoreños estuvo el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas y el cardenal, Gregorio Rosa Chavez. Según Vatican News, los prelados entregaron al pontífice una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero, Santo de América.

El encuentro con el Papa fue un momento central al cierre de varios días de oración, diálogo y reuniones de los padres salvadoreños con diversos organismos de la Curia Romana. En esta visita a Roma, los obispos acudieron al Dicasterio para la Comunicación, donde informaron la realidad de la iglesia católica y de la sociedad salvadoreña; expusieron los desafíos, esperanzas y se abordó la labor comunicativa de la iglesia en el país.

Vatican News habló con el cardenal, Gregorio Rosa Chávez, quien destacó que la visita se trató de una experiencia “muy intensa, inspiradora, estimulante y cordial”. Sobre los principales temas que se habían expuesto, el cardenal informó sobre la necesidad de mirar la realidad salvadoreña desde la perspectiva de la dignidad humana.

El líder religioso recordó la encíclica Magnífica humanitas de León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial y su evolución. Señaló que la encíclica, “es un documento maravilloso”, ya que permite ver cómo está el país y como se quiere que se vea, “con los ojos del Santo Padre: la persona humana en el centro, plenamente realizada, con futuro, con esperanza”, dijo.

Según Rosa Chávez, el papa reconoce de manera particular la realidad de El Salvador y mantiene una cercanía especial con su pueblo. “Él conoce a nuestra tierra increíblemente bien. Es hijo de nuestra tierra, en cierto modo”, afirmó Rosa Chávez en declaraciones al Vaticano News.

Destacó que la iglesia de El Salvador, desde la perspectiva religiosa, tiene una realidad “llena de amor al papa, a la Virgen y a la eucaristía”. A la vez, se llena de esperanza pese a tanto sufrimiento.

“Estamos muy encantados de poder vivir este momento tan grande para nuestro pueblo, que necesita una palabra suya de esperanza y también de aliento y de alegría, la alegría que nace del Evangelio”; destacó.

En los encuentros en Roma, Gregorio Rosa Chávez informó que destacaron a Monseñor Romero, un Santo no solo de El Salvador si no de toda la iglesia. Según Vatican News, Rosa Chávez destacó que la figura de Romero sigue siendo una fuente de inspiración para la Iglesia salvadoreña, precisamente por su testimonio pastoral y por su entrega al pueblo.

A 46 años de su asesinato, Monseñor Romero sigue siendo la luz de miles de salvadoreños que recuerdan su legado y mantiene viva su lucha. En el mundo, el nombre de San Romero es símbolo de esperanza y lucha por los más débiles.

Sobre la esperanza de El Salvador, el cardenal manifestó su deseo de que crezca una cultura de diálogo. A su juicio, es necesario que los salvadoreños se sientan protagonistas de un proyecto común a futuro.

Sobre la encíclica del papa León XIV, Magnífica humanitas, que reflexiona sobre la persona humana y los desafíos planteados por la IA, el cardenal remarcó la importancia de poner a la persona en el centro. “Si el hombre está en el centro, como reflejo de Jesucristo, hay futuro para el mundo”, aseguró.

A manera de reflexión, el Cardenal instó a los salvadoreños a que no decaiga la esperanza; sino, que se siga operando con esperanza y soñando con el futuro que Dios quiere.

Los obispos concluyeron su visita este viernes con una reunión privada con el papa León XIV.

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