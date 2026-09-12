Denuncian destrucción de patrimonio lenca y maya en zona intervenida por proyecto inmobiliario

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

La Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) alertó que, además del ecocidio que, según la organización, estarían provocando las inmobiliarias Global Developers y Salazar Romero con la destrucción de más de 10 manzanas de bosque en el cantón Monte Grande, San Miguel Centro, también se estaría produciendo un etnocidio, debido a la destrucción de patrimonios culturales prehispánicos.

“Prueba de ello han sido los ojos de agua, los vertientes de agua, de lo que fue el vestigio de una laguna prehispánica que está siendo aterrada junto con los vertederos”, denunció MILPA.

La organización también ha denunciado que numerosas piezas arqueológicas estarían quedando soterradas como consecuencia de las obras. Según MILPA, en su momento se informó a las autoridades correspondientes sobre la presencia de estos vestigios en Monte Grande, sin que, hasta ahora, hayan recibido una respuesta o mostrado interés por parte de las instituciones competentes.

“Para prueba de eso, como miembro del Consejo Indígena Comunitario Lenca Quelepatique, preservamos estas piezas que hemos encontrado en los lugares donde ahora están siendo intervenidos con la desarrolladora y la destrucción por parte de las constructoras”, denunció.

“Estamos hablando de piezas que son lencas, porque aquí en Monte Grande tenemos esa diversidad que hubo de culturas. Estas piezas son lencas y se encuentran casi solo en las áreas donde son lencas”, explicó.

Entre las piezas rescatadas destacan algunas que, según la organización, evidencian la diversidad cultural de la zona y representan elementos asociados con la dualidad, además de vasijas y un silbato alusivo al desaparecido «perrito de agua». También se encuentran piezas líticas y metálicas, entre estas últimas una que, de acuerdo con el testimonio, sería la única pieza de este tipo encontrada en el área.

“Por este otro lado tenemos lo que son piezas mayas. Aquí tenemos un plato ceremonial que es la invocación al dios de la lluvia y tenemos esta pieza que, sin lugar a dudas, tiene rasgos de un cacique maya”, detalló la organización.

“Entonces tenemos esa diversidad de culturas presentes en estas tierras y, si no les ponemos el valor correspondiente que merecen, van a desaparecer para siempre y pues no quedará ni la historia. Por esta razón, como MILPA Seccional Monte Grande, denunciamos este atentado hacia nuestras culturas, hacia nuestras raíces ancestrales”, concluyó.

Las denuncias se producen en el contexto de la construcción del megaproyecto residencial «Urbanización Biarritz», impulsado por Global Developers y Salazar Romero, que pretende abarcar más de 200 manzanas y establecer 6,900 unidades habitacionales.

La organización considera que estas construcciones representan un irrespeto a los protocolos arqueológicos y esto pone en riesgo de destrucción sitios sagrados.

Además, estima que el impacto medioambiental y de salud en las comunidades también se vería reflejado en el aumento de las olas de calor, desabastecimiento de agua y riesgo de inundaciones para 300 familias.

Recientemente, MILPA hizo un llamado a las autoridades para minimizar los daños en la zona y buscar una solución a la continua depredación medioambiental.

“En total, ha sido la destrucción de aproximadamente 100 manzanas de bosques que se han destruido. Porque antes de estas 10 manzanas que hemos mencionado, aproximadamente, ya habían depredado en la zona oriente quizás unas 50 manzanas. O sea, el desastre es grandísimo. Esto va a venir a afectar al calentamiento que va a haber en San Miguel. De por sí ya es caliente San Miguel, pero con esto todavía más”, manifestaron en esa ocasión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...