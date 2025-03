Obispo Medardo Gómez deja un gran legado en la Iglesia Luterana

Patricia Meza

El obispo Medardo Gómez Soto, considerado como un hombre de gran trayectoria pastoral y lucha social, solidario y un referente histórico del pueblo salvadoreño, falleció este jueves 27 de marzo, informó la familia.

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestro amado obispo Medardo Gómez. Les pedimos a todos, hermanos y hermanas, unirse en oración por la familia Gómez, y nuestra Iglesia Luterana Salvadoreña en este momento de dolor”, rezaba la frase colocada en la esquela donde se dio a conocer la muerte del obispo.

Gómez ejercicio el apostolado en la iglesia luterana, dejando un legado de defensa de los derechos humanos y apoyo a la juventud en riesgo.

También fue amigo entrañable de Diario Co Latino durante décadas y en varias ocasiones formó colectivos a favor de Diario Co Latino (Comités de Apoyo para Diario Co Latino), con lo que se llegaron a superar las dificultades del momento. Diario Co Latino extrañará esa solidaridad del obispo luterano.

Además, el Diario Co Latino dio cobertura a las conferencias que realizaba Gómez cada semana, para analizar la coyuntura política, económica y social del país.

Junto a otros líderes de otras iglesias históricas y figuras democráticas y progresistas formó el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (CPDN).

Sufrió persecución de parte del gobierno y fue amenazado de muerte por los escuadrones de la muerte en los años 80.

Se desconoce la causa de su muerte, en los últimos días su salud se había desmejorado, pero su condición era estable y estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor, en junio cumpliría los 80 años.

La iglesia luterana “La Resurección”, destacó « que su vida y ministerio fueron testimonio de fe, servicio y amor por su iglesia y por el pueblo de Dios”.

Así como también su liderazgo y compromiso dejan una huella imborrable en la comunidad y en el mundo.

“Su legado seguirá guiándonos en nuestro caminar de fe”, se lee en la publicación de la Iglesia Luterana.

El obispo Gómez, quien nació en San Miguel en 1945, tuvo destacada participación en las luchas de los sectores populares durante el conflicto armado.

“El obispo luterano Medardo Gómez ya se encontró en el cielo con el arzobispo católico Armando Rivera Damas, su compañero de trabajo por la consecución de la paz durante la guerra civil salvadoreña, habría comentado el padre Vicente Chopin, de la Diócesis de San Vicente, quien escribió en su cuenta de X que.

Los restos del obispo luterano serán velados este viernes y sábado en la catedral luterana “La Resurrección”, y el domingo será enterrado por la tarde.

