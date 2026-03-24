Obispo de Chalatenango espera que ahorros en CrediCash sean devueltos

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Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

El obispo de Chalatenango, Oswaldo Escobar, espera que los ahorros de los chalatecos, depositados en CrediCash sean recuperados íntegramente, luego que la FGR interviniera y capturara a su representante.

Fue durante la homilía del sábado por la noche en la Plaza Salvador del Mundo en honor a Monseñor Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, que el obispo Oswaldo Escobar pidió públicamente que se les devuelva el dinero a las personas que han sido afectados por CrediCash, la cual es investigada por la Fiscalía General de la República por supuesta estafa y lavado de dinero por $51 millones de dólares.

El jueves 19 de marzo, la FGR informó sobre la detención e investigación contra Gerson Orellana Ayala, representante legal de la empresa “CrediCash”, la cual operaba en Chalatenango. Orellana, quien también es empresario de autobuses, es señalado de captación ilegal de fondos del público, defraudación a la economía pública y lavado de activos.

La empresa Credicash ofrecía a las personas interés del 10 % anual por los depósitos y otorgaba créditos a una tasa de interés del 5 % anual.

Según explicó el fiscal general de la República en conferencia de prensa, la forma de operar es que se trataba de un esquema piramidal de defraudación, donde se prometía a las personas ganar dinero rápido, con altos intereses y sin riesgo. Al inicio algunos reciben pagos, lo que genera confianza y hace parecer que el sistema funciona, pero en realidad es un mecanismo fraudulento que depende de atraer nuevos participantes.

“Todos sabemos ese lamentable hecho que nos ha acaecido en Chalatenango. Yo no puedo decir quién tuvo la culpa, si los pobladores o quién (…) yo no sabría decir qué o quién fue”, comentó el padre.

En nombre del pueblo de Chalatenango, “y me siento con la autoridad para decirlo, esperamos que todos esos ahorros se recuperen íntegramente. Esperamos que toda esa gente que está viviendo con zozobra estos acontecimientos, les sea reintegrado, cada centavo”, pidió el Obispo Oswaldo Escobar.

“Ahí están los ahorros de mucha gente. Ahí están los ahorros de muchos que se tuvieron que ir fuera del país buscando nuevas oportunidades. Queremos ver que la justicia se aplique de verdad en favor de nuestra gente chalateca”, concluyó el jerarca católico sobre el tema.

De momento, no se ha identificado a cuántas personas se les habría afectado ni los montos invertidos; por lo que, las autoridades trabajan en un sistema para identificarlo. Por lo cual, el fiscal instó a la ciudadanía a que hicieran la denuncia si ha sido afectada por el caso. Tampoco ha habido información para las personas afectadas sobre la devolución de su dinero.

Apoyo a Orellana

En las redes sociales, ciudadanos de Chalatenango cuestionan por qué el alcalde y el gobernador no respaldan a Gerson Orellana, propietario de CrediCash. Los manifestantes recuerdan que, según ellos, “Don Gerson sí los apoyaba con préstamos, empleo y ayuda a la comunidad cuando más lo necesitaban”.

Para algunos chalatecos ven en la captura una injusticia y piden que las autoridades locales defiendan a quien consideran “un benefactor”.

Otros, son más cautelosos y piden una profunda investigación, pero sobre todo, que le devuelvan todo el dinero a los depositantes.

La Fiscalía General informó en su oportunidad que habían retirado de las cajas de segurida de la financiera $38 millones de dólares y $7 millones más en la vivienda del detenido.

Antes de presentar los decomisos, el diputado de Chalatengo, Reynado Cardoza, defendió, en las redes sociales al imputado, post que ya están eliminados de su cuenta oficial, el mensaje decía: “No mezclemos la política en alguien que está dando desarrollo a chalate. Los grandes bancos de este país no quieren perder su hueso, que han tenido toda la vida, y saben a lo que me refiero. Tranquilo chalatecos. Es por denuncias de los bancos por todo estará bien”. La Fiscalía respondió en otro post, recordándole al diputado que había votado para la elección del actual Fiscal General.

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