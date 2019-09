“Nos faltó precisión en el último toque”, De los Cobos

@DiarioCoLatino

Carlos De los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador, hizo una autocrítica tras derrotar 3-0 a Santa Lucía en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Naciones CONCACAF.

“No es simple, aunque pensemos que enfrente tenemos a un rival débil, porque puede serlo en algunos aspectos, pero son fuertes y rápidos. Además, creo que nos faltó precisión en la última jugada y último toque, porque mis jugadores pisaron el área y fuimos un equipo que intentó atacar”, analizó el el estratega azteca.

A pesar de ello, De los Cobos dijo sentirse satisfecho por el desempeño de sus pupilos, pues generaron aproximaciones a gol.

“Hubo aproximaciones, considero que los cambios funcionaron. Estoy contento con el grupo por su calidad técnica, porque nuestra mayor virtud es la tenencia del balón”, agregó el entrenador de la selecta.

Asimismo, De los Cobos destacó que no recibir gol les genera confianza con miras a futuros partidos, ya que demuestra que los defensas se estarán cohesionado bien.

Por otra parte, el míster mostró su desacuerdo por la actitud de la afición, que abucheó a la selecta después del primer tiempo.

“La afición, así como nos ha apoyado en otras ocasiones, hoy no fue la de otras ocasiones y es muy respetable la opinión de la gente, porque ellos pagan un boleto y tienen todo el derecho de expresarse”, dijo el estratega.

Bajas sensibles ante Dominicana

La selección afrontará mañana su segundo duelo de Liga de Naciones ante República Dominicana, pero sufrirá las bajas de Denis Pineda (expulsado) y Nelson Bonilla, quien pidió no viajar con la selecta a territorio caribeño.

“En República Dominicana no contaremos con Pineda ni Nelson Bonilla, quien pidió regresar a su equipo después de este partido y me pidió ya no convocarlo, porque tiene un compromiso importante con su equipo”, reveló el entrenador mexicano.

Ante esta difícil situación, De los Cobos espera que “Fito” Zelaya retome su nivel y olfato goleador, para que la selecta no sufra la falta de gol; además, tiene pensado darle minutos a Bryan Paz.