Noruega elimina a Brasil y hace historia en la Copa del Mundo 2026

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez La selección de Noruega continúa haciendo historia en la Copa del Mundo 2026. Esta vez eliminó a Brasil en un partido intenso, donde la Canarinha dejó escapar su boleto a la siguiente ronda. Erling Haaland volvió a ser el héroe de los ‘vikingos’ con un doblete.

Noruega se confirmó en los cuartos de final con Haaland como figura de un encuentro cargado de emociones, pero que se inclinó a favor del equipo que cometió menos errores.

La Verdeamarela arrancó con el pie izquierdo tras el penalti fallado por Matheus Cunha a los 12′, una acción con la que el equipo de Carlo Ancelotti habría escrito un final distinto.

Ørjan Nyland, guardameta noruego, también fue una de las figuras del encuentro al frustrar una y otra vez a un Brasil necesitado de gol, pero falto de contundencia y definición para romper el empate.

El partido mantuvo una intensidad absoluta y hubo que esperar hasta los 79′ para que Haaland abriera el marcador. Brasil buscó reaccionar, pero a los 90′ el del Manchester City firmó su doblete para sentenciar el encuentro y desatar la celebración noruega.

En los minutos finales, Noruega cometió una falta dentro del área que fue sancionada con penalti. Neymar convirtió desde los once pasos a los 90’+10 para descontar en el marcador, pero su tanto llegó demasiado tarde y no evitó la eliminación de Brasil.

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