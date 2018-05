¡No tiene madre!

Compartir ! tweet





Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Alianza le volvió a pintar la cara al Águila en el estadio “Juan Francisco Barraza”, de San Miguel. El cuadro blanco, que acabó con un hombre menos, se impuso 3-2 a los anaranjados y dejó encaminado su boleto a la gran final del torneo Clausura 2018.

Los blancos, si no sucede nada extraordinario, volverían a verse las caras en la final con Santa Tecla que, por su parte, derrotó de visita 2-1 al Audaz en la otra semifinal.

Ayer, no obstante, Alianza no mostró su mejor versión en el primer acto y eso generó que Águila le jugara de tú a tú y no se viera la diferencia que marcó el equipo blanco en la etapa regular y cuartos de final del torneo.

Mostró muy poco el conjunto paquidermo por las bandas y las ocasiones que tuvo las tiró por la alcantarilla. Caso contrario, los emplumados crearon sus ocasiones y descorcharon el festejo.

De hecho, fue el Águila quien generó las primeras llegadas de peligro. Al ´24, por ejemplo, Miguel Ocho Lemus le quemó los guantes al portero albo Víctor García, quien tuvo que sacar la pelota sobre el horizontal.

Y esa no fue la única vez que tuvo que intervenir el portero charrúa, ya que cuando los blancos intentaban dar mejor trato al balón, eran los anaranjados quienes dejaban las mejores impresiones.

Fue hasta la media hora de juego que los pupilos de Jorge “El Zarco” Rodríguez lograron incursionar por las bandas. Se jugaba el minuto 35, cuando Marvin Monterrosa ganó la línea de fondo y asistió a Juan Carlos Portillo que, con la meta vacía, sacó un “strike” y perdonó el 1-0. Los capitalinos despidieron el primer tiempo con un disparo de Óscar Cerén que se salió del estadio.

Al volver de las duchas fue Alianza quien apedreó la meta naranja. Cerén gozó de una gran ocasión recién iniciadas las acciones, pero Benji Villalobos salió a tiempo y le tapó un misil al volante paquidermo en el ´54.

El fallo le costó caro a los capitalinos, pues solo dos minutos más tarde Javier Lezcano quedó en un mano a mano frente a García y decretó el 1-0.

El gol, lejos de avivar el juego y activar las ambiciones emplumadas, tuvo un efecto contrario. Águila se tiró atrás con intención de cuidar el resultado y Alianza, ya con Fito Zelaya en la cancha, se volcó por el empate y lo consiguió al ´65, con el recién ingresado Herbert Sosa.

Volvió Águila a su fútbol y encontró nuevamente la ventaja con un golazo de chilena de Javier Lezcano en el ´75, pero el festejo de la marea naranja duró muy poco, porque Henry Romero, de cabeza, logró el 2-2 al ´78.

Fue lo último bueno que hizo Romero sobre el césped del Barraza, porque luego, al ´83, se fue con roja directa en un intento de trifulca.

Con un hombre de más se esperaba que Águila diera el golpe final, pero lo dio Alianza con un golazo de tiro libre de Fito Zelaya al 90+2.

El triunfo de visita pone al Alianza con un pie en la final en donde lo más seguro es que enfrente al Santa Tecla que, por su parte, se impuso 2-1 al Audaz en el estadio Jiboa de San Vicente.

Los goles de Wilma Torres, al ´18, y Harold Alas, al ´49, dieron la ventaja a los pericos. Los coyotes descontaron por intermedio de Santos Guzmán, al ´84.

Los partidos de vuelta de las semifinales se jugarán el próximo domingo a las 3:15 p.m., en el estadio Cuscatlán y a las 4:00 p.m., en el estadio Las Delicias.