“No se sabe si la asignación de presupuesto al COES será anual o eventual”: Fabrizzio Hernández

Uno de los talones de Aquiles del Comité Olímpico de El Salvador (COES), para trabajar en el deporte aficionado, ha sido la falta de presupuesto estatal. De hecho, los recursos estatales fueron reduciéndose conforme pasaron las anteriores gestiones del INDES y, ahora, la situación sigue en incertidumbre con la nueva Ley General de los Deportes.

– La revelación de la nueva Ley del Deporte produjo un primer jaloneo entre INDES y COES, ¿a qué lo atribuye?

Creo que así lo han querido hacer ver algunos medios, pero oficialmente no hemos tenido ningún altercado institucional con el INDES. Contrario a eso, sus dirigentes estaban sabedores de que teníamos interés en participar en las reformas de la ley y lo vieron a bien.

– ¿Ha leído la Ley? ¿Qué le parece?

Sí. Cuando se legisla solo se hace con dos objetivos: limitar una actividad o fomentar una actividad. En este sentido, una Ley de Deportes debería ser de carácter proveedor y de fomento, pero la actual es una ley de funcionamiento de INDES, federaciones y comités deportivos. Nos comprometimos a entregar un proyecto de un capítulo completo sobre el fomento del deporte.

– ¿Hay algún artículo que hable específicamente sobre la asignación de un presupuesto anual estatal al COES?

Está en el artículo 18, literal “m”, alusivo a las atribuciones del Comité Directivo del INDES, que reza sobre aprobar la asignación económica para el COES, federaciones y asociaciones deportivas u otras organizaciones deportivas. No se sabe si la asignación de presupuesto será algo anual o eventual.

– Por otra parte, como dirigente de una federación, ¿es violatoria su presencia en el Comité Ejecutivo del COES?

Absolutamente no. La ley tuvo reformas en noviembre de 2016 en las que, justamente, fue quitada la incompatibilidad de estar en ambos cargos. De haber sido así, no hubieran optado por participar en la elección pasada del COES, el grupo que no resultó ganador, pues todos eran de las federaciones deportivas. Los involucrados en deporte recordamos eso.

– Algunos diputados dijeron que no habrá marcha atrás para aprobar la Ley y que no está abierta para nuevos insumos o recomendaciones, ¿qué opina al respecto?

Todo ciudadano tiene iniciativa de ley. Está bien que se apruebe, pero si después de eso hay más cambios, y que sean para bien del deporte, deben ser bienvenidos.

– En su momento, usted propuso dar el estatus de misión oficial, con sus respectivos viáticos, a los contingentes deportivos que salgan al extranjero, ¿qué dice la “nueva Ley” sobre este tema?

Efectivamente, envié la propuesta a algunos diputados, pero no fue retomada.

– El titular del COES, Eduardo Palomo, propuso incluir la obligatoriedad de la Educación Física en el programa educativo nacional, ¿cómo quedó esta moción en la Ley?

Es una campaña y no era una propuesta para la Ley, pues sabemos que el INDES no es el encargado de la Educación Física en el país; pero sí son los que pueden convencer al Ministerio de Educación acerca de esto. Además, los atletas son escasos y se necesita el fomento a la educación física para tener disponible el talento. De hecho, el gobierno tiene la oportunidad de trabajar con 1.8 millones de niños y jóvenes que están en las escuelas y colegios.

-Si hay puntos de la Ley de los Deportes que riñen con la Carta Olímpica, ¿notificará el COES al Comité Olímpico Internacional?

No hemos pensado en eso, pero lo haremos solo en caso de que veamos situaciones graves de intimidación estatal a los dirigentes voluntarios.