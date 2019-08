“No saldremos con toda la infraestructura para los Juegos Santa Tecla 2021”: Yamil Bukele

Diego Guzmán

A menos de dos años para organizar los Juegos Centroamericanos 2021, Yamil Bukele, presidente del INDES, reconoció que no se cumplirá con la proyección de infraestructura para la justa que se realizará en Santa Tecla.

“Estamos muy cortos de tiempo para desarrollar la infraestructura necesaria, tanto en Santa Tecla como en los diferentes escenarios deportivos. Por ello, es claro que no saldremos con el 100% de la infraestructura para los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021, por lo que tendremos que usar escenarios deportivos fuera de ahí”, admitió Bukele.

De hecho, Yamil reveló que luego de la reunión con la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), programada en el país para septiembre, definirán el inicio de trabajos en los distintos escenarios tecleños. “La delegación de ORDECA viene en septiembre al país, por lo que en ese momento veremos los lineamientos para remozar o las diferentes mejoras de los escenarios deportivos de Santa Tecla”, detalló el presidente del instituto nacional de deportes.

Asimismo, Yamil Bukele dijo que se reunirá con Roberto D´ aubuisson, alcalde de Santa Tecla, para evaluar el monto de inversión en infraestructura para la justa centroamericana.

“Se han manejado diferentes montos y ahora se habla de 69 millones, aunque al principio se dijo 89 millones de dólares. No obstante, no me adelanto en esa parte porque todavía me falta reunirme con el alcalde de Santa Tecla, ya que revisaremos los montos, pero eso no quiere decir que baje o varíe; sino que el monto de Santa Tecla sería uno y en infraestructura a nivel general sería mayor a esa inversión”, pormenorizó Yamil Bukele.

Eso sí, el titular del INDES anunció que en los próximos meses remodelarán la Villa Centroamericana (Villa CARI), entre otros escenarios deportivos. “Puedo adelantar que la Villa CARI es una de las prioridades, porque ahí se hospedan los atletas, y ya se está trabajando en el diseño. Además, en los próximos días anunciaremos sobre otras intervenciones que haremos este año, a pesar que no hay presupuesto, pero si hay disposición del Presidente de la República (Nayib Bukele) y hemos encontrado recursos para empezar con algunas obras emblemáticas”, dijo el Presidente del INDES.