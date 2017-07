No descartan que ataques a policías sean directrices de estructuras criminales

@JoakinSalazar

La Policía Nacional Civil (PNC) reporta una reducción de homicidios de policías, militares y de otras entidades del Estado relacionadas con seguridad, en lo que va del año, no obstante, las autoridades instan al personal destacado en seguridad que guarde las medidas adecuadas.

De acuerdo a reportes de la PNC, en el período de enero a la fecha de 2016 se registró un total de 34 casos, mientras que en el mismo período de 2017, se contabilizan 15 hechos.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que se han registrado 10 casos de atentados criminales en contra de elementos de la PNC, mientras la Fuerza Armada de El Salvador registra tres hechos, la Dirección de Centros Penales registra un caso y la seguridad del Estado un hecho. “A pesar que la respuesta que ha traído una reducción sensible de estos hechos, todavía nuestras instituciones enfrentan esta situación, como el caso del Compañero Rodolfo Agustín Velasco Iraheta, miembro de la PNC, padre de familia, ejemplo de su comunidad en el Cantón Santa Lucía, en Ilobasco, destacado en la Delegación de San Vicente. Todavía nuestro país enfrenta esta situaciones, muy duras”, dijo el Ministro.

El agente Velasco Iraheta fue asesinado este viernes en su casa de habitación, ubicada en Ilobasco. Según reportes, sujetos desconocidos cometieron el hecho, que si es considerado un ataque directo a la institución policial. Asimismo, el Ministro detalló que la PNC está consciente de la responsabilidad y del compromiso, puesto que todas las entidades de seguridad están firmes unidas y fuertes con la convicción de este sacrificio no será en vano. “El país superará esta situación con éxito, bajo ninguna circunstancia, hay que permitir que los grupos criminales que con el uso de la amenazas creen que van a doblegar a este país”, agregó.

El Director de la Policía, Howard Cotto, aseguró que no se puede generalizar los 10 casos, porque no solo han sucedido en diferentes épocas del año, sino que en cada uno de los casos individualmente tiene sus propias particularidades.

Ante esto, la PNC cuenta con un equipo de investigadores dedicados a hechos cometidos contra agentes policiales, que cuentan con una destacada actuación y capacidad de respuesta muy rápida. “Nos está preocupando que últimamente están sucediendo estos hechos, no todos los hechos, me refiero a que no todos tienen las mismas características. Este hecho que ha sucedido (Velasco Iraheta) se da en circunstancias diferentes, pareciera ser una acción deliberada. Esto obviamente el hecho sucedió en horas de la mañana pero vamos a ir descartando aquellos elementos que nos den las razones y autores”, comentó.

De igual manera, aseguró “no descartamos que esto puede ser producto de acciones planificadas, es decir, que hay una coordinación para hacerlo, pero hay circunstancias que no nos permiten determinar que esté sucediendo esto. Independientemente que esto sea así o no, nosotros estamos tomando medidas que tienen que ver con auto protección, hemos estado en coordinación constante, para que en esto se vuelva un papel importante”.

En los últimos tres hechos suscitados esta semana, la PNC capturó dos personas por el asesinato de un agente en La Campanera, Soyapango. Otras once personas fueron capturadas por el asesinato de un agente en un autobús en Santa Rosa de Lima y dos personas retenidas, en vías de investigación, por el asesinato del agente Velasco Iraheta. Las autoridades de seguridad pública reiteraron su compromiso de investigar a profundidad todos estos atentados criminales y poner en manos de la justicia a todos aquellos responsables de estos crímenes, que atentan contra la vida de sus miembros y velar por la no impunidad en estos casos.

Esta mañana, La Policía Nacional Civil confirmó el asesinato de un agente policial, identificado como José Roberto Sánchez Alas, destacado en Valle Verde, Apopa.

De acuerdo al reporte preliminar, el hecho ocurrió, en la madrugada de hoy, en el Cantón San Sebastián, Calle y Lote El Frutal, polígono 25 en Zaragoza. Lugar donde departía con unos amigos cuando miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) los atacaron dejando lesionado a Sánchez Alas.

Con este hecho, en la semana se contabilizan cuatro asesinatos de agentes policiales, por lo que las autoridades reiteran el llamado a los elementos policiales para tomar las medidas de precaución.