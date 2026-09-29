Netanyahu confirma visita a EAU y reunión con presidente de EAU

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JERUSALÉN/ABU DABI/Xinhua

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este lunes la visita que realizó el domingo Netanyahu a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por invitación del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y comentó que sus conversaciones se enfocaron en las relaciones entre ambos países.

«La visita se centró en los lazos bilaterales y en los desafíos regionales», se indicó en un comunicado de la oficina de Netanyahu y agregó que su esposa, Sara, lo acompañó durante la visita.

La agencia estatal de EAU, Agencia de Noticias de los Emiratos, informó que ambos líderes discutieron las relaciones entre los países y formas de fortalecerlas, sin dar más detalles.

Al citar funcionarios cercanos a la reunión, la agencia estatal israelí Kan TV News dio a conocer que Netanyahu pidió al presidente de EAU que negara públicamente los informes de que había advertido al primer ministro israelí antes del ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre de 2023 que el grupo planeaba una gran operación.

Netanyahu ha negado en ocasiones anteriores haber recibido esa advertencia.

En un comunicado aparte, su oficina negó el reporte y se refirió a él como «noticia falsa», además dijo que la visita «se enfocó exclusivamente en fortalecer las relaciones entre los dos países y en los desafíos regionales».

Netanyahu viajó a EAU en un avión privado y pasó el día en el país, detalló Kan.

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