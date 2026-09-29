Acampada en Puerta del Sol: España tiene un serio problema

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Madrid/Prensa Latina

Dos noches de acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y movilizaciones en las principales ciudades del país, subraya este lunes que España tiene un serio problema con la vivienda.

A tal punto, que a 24 horas de un Consejo de Ministros en el cual se debatirá la adopción de un Real Decreto contra los desahucios, inquieta el choque entre el ala más izquierdista del Gobierno, otros partidos del similar color, y dos organizaciones clave de la derecha, con los socialistas.

El PSOE (socialistas), amplia mayoría en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, trabaja “contrarreloj” para sacar el decreto sobre la vivienda, según adelantó el propio mandatario, pero la inconformidad domina el ambiente.

En la noche del pasado viernes, España se movilizó de forma masiva contra el desahucio de una anciana de 87 años, para luego derivar en acampadas hoy en la Puerta del Sol, donde por lo menos 500 personas durmieron las dos últimas jornadas.

La portavoz del sindicato Inquilinas, Alicia del Río, advirtió al Ejecutivo de Sánchez que no se moverán del lugar hasta la aprobación de un Real Decreto sobre Vivienda, que incluya contratos indefinidos.

Si quieren convencernos de que, en efecto, son un Gobierno progresista, deben demostrarlo con hechos, zanjó la vocera desafiante ante la administración de Sánchez.

Días atrás, empujada por el fondo buitre Urbagesa, fue desahuciada de su apartamento Maricarmen Abalos, una mujer de 87 años que llevada más de siete décadas en esa vivienda.

Fue sacada en camilla y conducida a un hospital, donde se mantiene ingresada, debido a su delicado estado de salud.

Su nombre se ha convertido en un símbolo en toda España, donde se enarbolan las consignas “Ni una Maricarmen más” o “Aprueben ya el decreto Maricarmen”.

La presión sobre la clase política es enorme en estos momentos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este domingo que de la reunión del Consejo de Ministros del martes no les vale que salga «cualquier real decreto» sobre vivienda, sino uno que «le meta mano a los fondos buitres».

Díaz, integrante del grupo Sumar, animó a los manifestantes a movilizarse, incluso más, como el caso de la Puerta del Sol.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, recalcó que aprobar una ley de mínimos es volver a poner parches a una situación que agrede la convivencia social y el bienestar de miles de españoles.

No aceptaremos medias tintas, queremos frenar los fondos buitres y proteger a la ciudadanía, expresó Montero a TVE, quien deslizó que Podemos votaría en contra de un decreto pusilánime como ha ocurrido en el pasado reciente.

El opositor Partido Popular (PP, derecha) opinó que el Gobierno no puede imponer leyes en cuatro días cuando no lo ha hecho en ocho años, y llamó a un debate transparente y objetivo acerca del espinoso asunto.

A su turno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un liderazgo transversal dentro del PP, consideró que ahora el Sindicato Inquilinas trata de demonizarla cuando lo ocurrido es parte de los reglamentos con la vivienda.

Maricarmen Abalos llevaba en su domicilio, heredado en alquiler por sus padres 71 años, pagando 500 euros mensuales. En 2018 Urbagesa, también conocida como Urbagestión, fundada en 2005, elevó el arriendo de Maricarmen a dos mil 650 euros, cifra imposible de asumir por la señora.

El fondo buitre, decidió demandar a la anciana pidiendo su desahucio, algo que fue frenado varias veces, incluso con intervención de la ONU.

No tiene un lugar adecuado donde vivir y lo más probable es que termine en un municipio a 80 kilómetros de Madrid, La Granja de San Ildefonso, donde residen unos primos en un pequeño apartamento.

En Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Santiago de Compostela, también registraron protestas en rechazo al panorama actual de la vivienda.

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