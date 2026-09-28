Alexandra Hill Tinoco brinda discurso en la ONU y defiende plan de seguridad de Bukele

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador dio el discurso este lunes en la Asamblea General de la ONU en representación de Nayib Bukele. La funcionaria cuestionó el actuar de las Naciones Unidas y defendió a Bukele y la seguridad que ha generado en el país.

Hill Tinoco, en representación del Gobierno de El Salvador, señaló que miles de personas mueren mientras funcionarios de diversos países del mundo se reúnen para brindar sus discursos. “En estos momentos habrá miles de madres, padres, hijos, familias enteras que se desintegran y se preguntan algo que no es abstracto, ni diplomático, ni geopolítico; es una pregunta elemental y con la más profunda humanidad: ¿a dónde están las Naciones Unidas?

La funcionaria salvadoreña hizo una pregunta a los presentes en la Asamblea General: ¿tenemos hoy una organización (ONU) que continúa siendo relevante y con la convicción para enfrentar desafíos que vive nuestra humanidad? Alexandra Hill Tinoco remarcó que el mundo vive una época “extremadamente compleja”, donde los cambios y desafíos suceden en segundos. Por lo que las soluciones deben ser inmediatas.

La funcionaria exclamó que la credibilidad de la ONU “no se construye exclusivamente con resoluciones”, si no por el contrario, “su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas”.

Luego de cuestionar el actuar y las políticas de la ONU, la canciller defendió al Gobierno de El Salvador y explicó cómo el país tomó decisiones para «transformarlo» del más inseguro a uno de los “más seguros”.

“El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo. Pasamos de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes a 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en un periodo de 5 años. Inimaginable, pero se logró. Por eso, ahora mi país es un caso de referencia para otros que sufren del mismo problema”, destacó Hill Tinoco.

Agregó que cuando una sociedad recupera la libertad de caminar, de respirar, de trabajar y “de vivir sin miedo”, comienza una “segunda transformación”: “la recuperación de la confianza”.

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