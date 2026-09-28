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Precios de combustibles se mantendrán “estables” por una quincena más

Redacción Nacionales 28 septiembre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Precios de combustibles se mantendrán “estables” por una quincena más 324 Vistas

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Redacción Nacionales

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La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles mantendrán su precio por una quincena más.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Estos precios, según la Dirección, son influenciados por los siguiente factores: el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán que pone en riesgo el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para transportar petróleo y la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, podría reducir la cantidad disponible en el mundo

Como trabajo interno, la dirección enfatizó que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que los combustibles y el diésel se mantengan estables para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”.

Los precios de referencia que este lunes dio a conocer la DGEHM estarán vigentes desde este martes 29 de septiembre al 12 de octubre.

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