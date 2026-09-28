Precios de combustibles se mantendrán “estables” por una quincena más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles mantendrán su precio por una quincena más.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Estos precios, según la Dirección, son influenciados por los siguiente factores: el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán que pone en riesgo el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para transportar petróleo y la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, podría reducir la cantidad disponible en el mundo

Como trabajo interno, la dirección enfatizó que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que los combustibles y el diésel se mantengan estables para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”.

Los precios de referencia que este lunes dio a conocer la DGEHM estarán vigentes desde este martes 29 de septiembre al 12 de octubre.

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