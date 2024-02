Nayib Bukele arremete contra la prensa, gobiernos y organismos internacionales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, atacó a la prensa nacional, organismos internacionales y gobiernos extranjeros durante su discurso de celebración ante miles de salvadoreños en la Plaza Barrios. A Bukele no le gusta ser cuestionado sobre las decisiones que se han tomado en los últimos años; como el socavamiento de la democracia, la nula separación de poderes y el autoritarismo.

Uno de los primeros mensajes de Bukele referidos a la prensa y organismos internacionales fue sobre la seguridad del país y la aprobación de los salvadoreños. Bukele jemplificó que muchas personas que no viven, y que no conocen el país, “dicen que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del Gobierno”.

“Yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche que El Salvador vive en total libertad y seguridad”, así lo interpretó Bukele luego de citar las encuestas nacionales e internacionales, “y si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones, el pueblo salvadoreño habló y no solamente habló fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero, si eso no lo convencen, señores periodistas, de las oenegés, de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer”, dijo Bukele.

El candidato inconstitucional dijo que el pueblo salvadoreño, a través de su elección presidencial, desea seguir con el camino que se lleva. Sin embargo, esto es cuestionable, ya que la Constitución de la República prohíbe, en al menos 6 artículos, la reelección presidencial.

Bukele también se refirió a una pregunta que le realizó un periodista español durante la conferencia de prensa vertida el propio día de las elecciones.

“Me decía un periodista español de El País ¿por qué quieren desmantelar la democracia?, yo le dije: ¿pero de qué democracia nos estás hablando?, democracia significa el poder del pueblo, -demos- (pueblo) y -kratos- (poder). ¿Y si el pueblo salvadoreño quiere esto porque va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?, ¿de qué democracia nos habla?, él habla de la democracia que le dicen su jefe en España, (…) la democracia es que los salvadoreños decidimos como los salvadoreños nos queremos autogobernar; los salvadoreños escogemos nuestro destino”.

También, Nayib Bukele dijo que tras la guerra civil se firmaron los Acuerdos de Paz, “aplaudidos por todos los periodistas que ven allá (señalando a los periodistas que dieron cobertura a su evento político), aplaudidos por toda la comunidad internacional y por las organizaciones (…) pero solo los salvadoreños sabemos que fue una total farsa”.

Bukele catalogó “una total farsa” dichos Acuerdos de Paz “porque no consiguió nada para los salvadoreños, solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el poder”, también, luego de los Acuerdos “nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada”.

Bukele arremetió con los organismos internacionales ya que se supone, las administraciones anteriores, siguieron “las recetas” que les brindaban y hundieron al país en la delincuencia con las pandillas.

“Le pregunto, no a salvadoreños que lo tenemos claro, sino a los organismos y a estos periodistas ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas, con el fiscal arenero (Raúl Melara) ?, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la Sala de lo Constitucional anterior?”, cuestionó Bukele frente a la multitud en la Plaza Barrios.

“Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos extranjeros, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten?, ¿por qué desean ver sangre de salvadoreños?, ¿por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes?, ¿por qué debemos morirnos nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos de que estamos respetando su falsa democracia”.

La prensa nacional ha sido crítica con las decisiones tomadas por el Gobierno, ya que socavan la democracia e irrespetan el debido proceso, un ejemplo de ello, es la noche del 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general violentando los procesos que designa la ley para tal efecto.